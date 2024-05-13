В Барнауле ребенок чуть не выпал из окна девятого этажа

Мальчик находился в квартире с пьяным пожилым мужчиной

13 мая 2024, 13:45, ИА Амител

Окно, из которого чуть не выпал ребенок / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудники ППС обеспечивают безопасность мальчика, который едва не выпал из окна девятого этажа, сообщили в МВД Алтайского края.

Инцидент случился утром 13 мая по ул. Шумакова, 50. Прохожие увидели на подоконнике ребенка примерно пяти лет, который выбрасывал какие-то вещи, а потом попытался выбраться.

На вызов экстренно прибыл ближайший наряд в составе прапорщика полиции Сергея Мизова и младшего лейтенанта полиции Ивана Блаженина.

"Сергей Мизов остался внизу для подстраховки, Иван Блаженин вместе со старшей по подъезду немедленно поднялся в квартиру. Двери открыли сразу. Когда сотруднику удалось войти, выяснилось, что в жилище находится пожилой мужчина – предварительно, он мог быть в состоянии опьянения", – рассказали в ведомстве.

Ребенок в это время уже слез с подоконника и находился внутри. "По всей видимости, за ним никто не присматривал. По предварительной информации, его мама вместе с ним приехала в гости к семье, проживающей на улице Шумакова, оставила ребенка и вместе с хозяйкой ушла", – добавили в полиции.

Сейчас полицейские обеспечивают безопасность мальчика в квартире. На место вызвали сотрудников ПДН и других правоохранительных ведомств.