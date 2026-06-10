Спасенная с фасада многоэтажки в Барнауле 17-летняя собака Белка умерла на руках у хозяйки

Хозяйка собаки не знала, каким образом можно вызволить питомца из опасной ловушки

10 июня 2026, 12:49, ИА Амител

Трогательная история спасения 17-летней собаки Белки в Барнауле закончилась трагедией. Питомца, который несколько дней провел в ловушке между фасадом и балконом многоэтажного дома на Павловском тракте, удалось вызволить, однако спустя несколько минут после спасения животное умерло на руках у хозяйки.

О происшествии ранее сообщили жители дома № 227 на Павловском тракте. По их словам, Белка оказалась зажатой между фасадом здания и балконом примерно на уровне девятого этажа еще 8 июня.

Соседи рассказывали, что пожилая собака несколько дней находилась без еды и воды. Судьба животного не оставила равнодушными жильцов многоэтажки, которые пытались организовать помощь и привлечь внимание к ситуации.

Как сообщала "Катунь 24", хозяйка Белки не знала, каким образом можно самостоятельно вызволить питомца. Дополнительные сложности возникли из-за того, что владелица квартиры, рядом с которой находилась собака, по словам местных жителей, уехала и не выходила на связь.

На место происшествия приезжали промышленные альпинисты, однако спасти животное им не удалось. По информации телеканала, для проведения работ требовался доступ к конструкциям фасада и соответствующее разрешение.

За развитием событий следили многие барнаульцы. В социальных сетях пользователи переживали за состояние Белки и надеялись, что многодневная история завершится благополучно.

Позже стало известно, что собаку все же удалось вызволить из ловушки. Участница сообщества Barnaul22 Дарья опубликовала видео спасательной операции и поблагодарила сотрудников МЧС, принимавших участие в спасении животного.

Однако радость оказалась недолгой. Как сообщает "Катунь 24", через несколько минут после спасения 17-летняя Белка умерла на руках у своей хозяйки.

Причины гибели животного официально не называются. Неизвестно также, связано ли произошедшее с длительным пребыванием собаки в замкнутом пространстве без воды и пищи.