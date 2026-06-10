Спасенная с фасада многоэтажки в Барнауле 17-летняя собака Белка умерла на руках у хозяйки
Хозяйка собаки не знала, каким образом можно вызволить питомца из опасной ловушки
10 июня 2026, 12:49, ИА Амител
Трогательная история спасения 17-летней собаки Белки в Барнауле закончилась трагедией. Питомца, который несколько дней провел в ловушке между фасадом и балконом многоэтажного дома на Павловском тракте, удалось вызволить, однако спустя несколько минут после спасения животное умерло на руках у хозяйки.
О происшествии ранее сообщили жители дома № 227 на Павловском тракте. По их словам, Белка оказалась зажатой между фасадом здания и балконом примерно на уровне девятого этажа еще 8 июня.
Соседи рассказывали, что пожилая собака несколько дней находилась без еды и воды. Судьба животного не оставила равнодушными жильцов многоэтажки, которые пытались организовать помощь и привлечь внимание к ситуации.
Как сообщала "Катунь 24", хозяйка Белки не знала, каким образом можно самостоятельно вызволить питомца. Дополнительные сложности возникли из-за того, что владелица квартиры, рядом с которой находилась собака, по словам местных жителей, уехала и не выходила на связь.
На место происшествия приезжали промышленные альпинисты, однако спасти животное им не удалось. По информации телеканала, для проведения работ требовался доступ к конструкциям фасада и соответствующее разрешение.
За развитием событий следили многие барнаульцы. В социальных сетях пользователи переживали за состояние Белки и надеялись, что многодневная история завершится благополучно.
Позже стало известно, что собаку все же удалось вызволить из ловушки. Участница сообщества Barnaul22 Дарья опубликовала видео спасательной операции и поблагодарила сотрудников МЧС, принимавших участие в спасении животного.
Однако радость оказалась недолгой. Как сообщает "Катунь 24", через несколько минут после спасения 17-летняя Белка умерла на руках у своей хозяйки.
Причины гибели животного официально не называются. Неизвестно также, связано ли произошедшее с длительным пребыванием собаки в замкнутом пространстве без воды и пищи.
13:13:00 10-06-2026
история грустная, до слез.
как же собачка туда попала?
13:24:41 10-06-2026
Элен без ребят (13:13:00 10-06-2026) история грустная, до слез. как же собачка туда попала? ... Самовыгул без поводка и намордника судя по всему.
Хорошо что собака не напала на людей и никого не травмировала.
А могла бы загрызть ребёнка или пенсионера.
13:59:11 10-06-2026
Гость (13:24:41 10-06-2026) Самовыгул без поводка и намордника судя по всему.Хорошо ... пёсик сам пенсионер глубокий.
вот кондратий и пришел
15:30:36 10-06-2026
Гость (13:24:41 10-06-2026) Самовыгул без поводка и намордника судя по всему.Хорошо ... Само выгул на балконе 8 этажа? Иногда лучше молчать
13:49:32 10-06-2026
как она туда попала? в таком преклонном возрасте... странная история
14:27:12 10-06-2026
Гость (13:49:32 10-06-2026) как она туда попала? в таком преклонном возрасте... странная... Ну животные чувствуют приближение смерти и ищут какой то закрытый уголок, и еще ждут хозяина, чтобы попрощаться... возможно, это тот случай.
15:03:06 10-06-2026
Она не могла умереть не увидев хозяйку и не убедившись. Что с ней все в порядке. Она осталась верной и служила до конца. В этом вся и причина. Животные всегда дожидаются любимых хозяев и прощаются, прежде чем уйти. Для нее хозяйка была весь ее и смысл жизни и мир...
15:28:06 10-06-2026
Снимать надо было в первый день, сразу. Ведь если бы животное погибло на фасаде, то всё равно пришлось бы доставать по санитарной причине.
16:30:20 10-06-2026
Мягких облачков тебе !!!
17:22:55 10-06-2026
Наверное при извлечении все кости переломали... Печально всё это.