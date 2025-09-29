Счастье не в "квадратах": как выглядят и сколько стоят самые маленькие квартиры в Барнауле
Цена квадратного метра некоторых вариантов превышает 200 тыс. рублей
29 сентября 2025, 15:05, ИА Амител
Студии, однокомнатные квартиры и "евродвушки" – самый популярный сегмент квартир. Они стоят дешевле, чем "трешки" и "четырешки" и отличаются большей ликвидностью. Однако на рынке недвижимости можно встретить и "микроквартиры": небольшие помещения, которые собственники выдают за студии. Их площадь – не больше кухни в современной новостройке. Amic.ru собрал топ-5 самых крошечных квартир Барнаула, которые есть в базе объявлений Avito.ru.
Идеально для студентов
"Квартиру-студию" 11,5 "квадрата" продают на ул. Весенней, 16а (мкр-н Новосиликатный). Как указано в описании к объекту, она идеально подойдет для студентов и молодых специалистов.
«В кваpтиpе выпoлнен кaчeствeнный рeмoнт, испoльзованы cоврeменныe мaтеpиалы. Благодapя кирпичным cтенaм обeспечиваeтся oтличнaя шумоизoляция – тишинa и спoкойствиe гаpантирoвaны», – отмечено в объявлении.
Цена объекта – 2,4 млн рублей (201,6 тыс. рублей за квадратный метр).
Без прописанных
На ул. Эмилии Алексеевой, 72, продают "мини-квартиру" 11,7 квадратного метра. В описании указано, что объект по документам зарегистрирован как жилое помещение и подходит под все виды расчета.
«Два взрослых собственника, никто не прописан, быстрый выход на сделку. Магазины, транспортная развязка – все в шаговой доступности», – отмечено в описании.
Стоимость студии – 1,6 млн рублей (136,7 тыс. рублей за "квадрат").
Для интровертов
Сразу две "микроквартиры" площадью 11,3 "квадрата" сейчас есть в базе объявлений. Одна находится на ул. Целинной, 3.
«Kваpтиpа pаcпoложeна на пoследнeм, четвертом этажe, чтo можeт быть плюсом для теx, ктo ценит тишину и отсутствие cоседeй свepху. Ecть лоджия. Дoкументы готовы к cдeлкe, свобoднaя пpодaжа, двa взpослых собственника. Без обременений. Без долгов», – указывает продавец.
Цена лота – 1,7 млн рублей (150,4 тыс. рублей за "квадрат").
А вот на ул. Гоголя, 24б, цена мини-студии 11,3 квадратного метра уже 2,55 млн рублей (225,6 тыс. рублей за "квадрат"). В объявлении указано, что в "квартире" есть большая лоджия, а дом отапливается газом, из-за чего размер коммунальных платежей – 2,5 тыс. рублей.
С современным ремонтом
Малогабаритную квартиру – 11 "квадратов" – продают на ул. Юрина, 305. В помещении есть узаконенный санузел, выполнен современный ремонт: коммуникации и полы поменяны, стены выровнены.
Цена – 1,65 млн рублей (150 тыс. рублей за "квадрат").
Заезжай – живи
Самая маленькая квартира, которая сейчас есть в базе объявлений Барнаула, – студия 10,9 кв. м в доме на ул. Гоголя, 24. Внутри есть застекленная лоджия, выполнен косметический ремонт, который позволяет жить сразу после переезда. Объект, как указано в объявлении, подходит для студентов, молодых специалистов и людей, ведущих активный образ жизни.
«Hе вceгдa cчаcтье измеряетcя квадpатными мeтрaми. Инoгда именно кoмпaктнoe и пpoдуманное пpoстpанcтвo в центpе гopодa станoвится тем cамым "идeaльным домoм", где все под pукoй, где жизнь нaполнeна cобытиями, а ощущeние cвoбоды пpиxодит oт простoты и удобcтвa», – отмечено в описании.
Цена "студии" – 2,5 млн рублей (229,3 тыс. рублей за "квадрат").
15:35:24 29-09-2025
Печаль ка.
16:16:33 29-09-2025
Научиться бы спать как летучая мышь, можно бы и в шкафу жить тогда.
16:34:55 29-09-2025
Жуть какая, у меня ванная на втором этаже больше, чем эти так называемые квартиры. Лучше в доме жить на природе, чем как клоп в такой квартире.
09:32:06 30-09-2025
Гость (16:34:55 29-09-2025) Жуть какая, у меня ванная на втором этаже больше, чем эти та... Некто Шувалов тоже смеялся над такими квартирами, но у нас сейчас капитализм: хитрые и изворотливые правят бал, очень редко умным или порядочным что-то перепадает.
16:38:47 29-09-2025
Дешевле всего жить в земле, в кувшине и на зоне.
17:02:19 29-09-2025
Гость (16:38:47 29-09-2025) Дешевле всего жить в земле, в кувшине и на зоне.... Ну да, у суслика нора просторнее, наверное.
16:59:47 29-09-2025
Фантастика! А вокруг бескрайние поля с ковылём и перекати-полем...
17:08:58 29-09-2025
В продолжение темы капсульных гостиниц надо строить капсульные квартиры. В такой квартире ночью можно спать лёжа, а днём иди работай работу стоя.
17:19:28 29-09-2025
в центpе гopодa станoвится тем cамым "идeaльным домoм", где все под pукoй, где жизнь нaполнeна cобытиями,
Ага в "центре" с удобствами под рукой)) ближайший магазин ОДИН нормальный в 10 мин ходьбы, зато колонка с водой в 100 метрах) У меня на Балтийская -Шумакова в радиусе 5 мин пешком 5 продуктовых маркета ,кинотеатр, 3 ТЦ- вот это идеально
09:33:58 30-09-2025
Гость (17:19:28 29-09-2025) в центpе гopодa станoвится тем cамым "идeaльным домoм", где ... Только от Центра далеко. И еще, "За морем телушка - полушка, да перевоз дорог", к местам культуры от Вас доехать трудно.
19:58:52 29-09-2025
Студия 10,9 кв. м в доме на ул. Гоголя, 24((( Цена "студии" – 2,5 млн рублей)))
А кто-то утверждал,что скоро цены на квартиры рухнут. Подождите,люди,не спешите!
У нас соседи уже второй год ждут. Когда уже? Эксперты амика,напишите.
09:35:50 30-09-2025
Гость (19:58:52 29-09-2025) Студия 10,9 кв. м в доме на ул. Гоголя, 24((( Цена "студии... Цены уже серьезно скорректировались. Однушка в центре 121-й серии за 3,8 млн, а трешка рядом за 6,1, конечно без ремонта.
20:12:17 29-09-2025
Показывают какую-то конуру и говорят, что это квартира.
11:42:24 30-09-2025
по стопам китая идем что ли. земли совсем нет, какието клетки для собак продаются по цене, на которую полжизни копить.