В Новосибирске нашли ребенка, пропавшего три года назад

Отец девочки несколько лет уклонялся от передачи дочери супруге, несмотря на решение суда

03 октября 2025, 16:35, ИА Амител

В Новосибирске на территории торгового комплекса была найдена девочка, числившаяся в федеральном розыске. По информации пресс-службы регионального управления ФССП России, мать и дочь не встречались на протяжении трех лет, сейчас с ними работают квалифицированные психологи.

Розыск девочки, ее отца и бабушки был инициирован судебными приставами Липецка. После того как появилась информация об их местонахождении в Новосибирске, дело было перенаправлено в данный регион. Отец ребенка в течение нескольких лет уклонялся от передачи дочери бывшей супруге, намеренно скрывая ее от матери и представителей закона.

В настоящее время ребенок помещен в центр социальной поддержки семьи и детства. Поскольку мать и дочь не общались три года, специалисты оказывают им психологическую помощь для подготовки к долгожданной встрече и последующему налаживанию взаимоотношений.