В Омске ребенка срочно транспортировали в Москву на элитном самолете

Мальчику потребовалась безотлагательная операция из-за серьезных проблем с почками

03 октября 2025, 17:40, ИА Амител

Для экстренной переправки тяжелобольного ребенка в столицу омский Центр экстренной медицинской помощи привлек к сотрудничеству частного авиаперевозчика "Вельталь-Авиа".

Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, пациенту необходимо срочное лечение в Российской детской клинической больнице в Москве из-за серьезных проблем с почками. В официальном запросе, завизированном замминистра здравоохранения Омской области Андреем Сухаревым, подчеркивается, что омские специалисты не могут оказать адекватную помощь ребенку в связи с крайне тяжелым состоянием, сообщают "Вести Омск".

По этой причине руководство центра приняло решение об организации немедленной транспортировки несовершеннолетнего пациента на оборудованном всем необходимым самолете Hawker 800XP. Во время перелета за ребенком наблюдали квалифицированные медицинские работники.

Общая стоимость эвакуационных мероприятий оценивается примерно в 4,9 миллиона рублей. Эта сумма покрыла не только наем бизнес-джета, но и оплату транспортных расходов сопровождающей бригады медиков, а также связанные с этим командировочные затраты.

Договор был заключен в кратчайшие сроки, что объясняется экстренностью возникшей ситуации.