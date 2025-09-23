Самолет пролетел прямо над крышами высоток в Москве из-за атаки БПЛА. Видео

Самолет снижался в сторону столичного аэропорта Внуково

23 сентября 2025, 13:44, ИА Амител

В Новой Москве очевидцы зафиксировали полет транспортного самолета на крайне низкой высоте. По их словам, борт пролетел прямо над крышами многоэтажных домов в направлении аэропорта Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили, что услышали сильный гул и испугались, когда заметили воздушное судно над жилыми кварталами. Инцидент произошел вечером, видео с места распространили в социальных сетях.

«По предварительной информации, пилот мог сознательно снизить высоту из-за угрозы присутствия в воздушном пространстве украинских беспилотников», – отметили в Telegram-канале.

Позднее появились сведения, что речь идет о транспортном самолете Ан-124, предназначенном для перевозки крупногабаритных грузов. Данных о нарушениях безопасности полетов или пострадавших не поступало.