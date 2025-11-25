В Союзе промышленников Алтайского края может смениться руководство

СПАК уже девять лет возглавляет Виктор Герман

25 ноября 2025, 14:10, ИА Амител

Юрий Шамков / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Председатель Союза промышленников Алтайского края (СПАК) Виктор Герман в 2026 году может покинуть свой пост, его место может занять глава региональной Общественной палаты (ОПАК) Юрий Шамков, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на свои источники.

«Новый состав ОПАК будет сформирован в 2026 году. По данным инсайдеров, уже сейчас обсуждаются кандидатуры на пост председателя в случае перехода Юрия Шамкова в Союз промышленников», – отмечает издание.

Общественную палату, в случае ухода Шамкова, могут возглавить:

Борис Трофимов – член ОПАК, руководитель "Фонда развития Большой Белокурихи – Предгорья Алтая", бывший руководитель краевого отделения Пенсионного фонда и региональной организации "Единой России", депутат АКЗС;

Сергей Приб – генеральный директор "Алтайкрайэнерго", председатель фракции "Единой России" в АКЗС;

Иван Лоор – депутат Госдумы.

Напомним, Виктор Герман с 2016 года возглавляет Союз промышленников Алтайского края.

Юрий Шамков работал генеральным директором Барнаульского завода асбестовых технических изделий, избирался депутатом краевого Совета, был членом Совета Федерации, заместителем Фонда развития промышленности РФ. Председатель ОПАК седьмого и действующего восьмого состава ОПАК, председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края.