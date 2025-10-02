В Ульяновске мужчина жестоко убил жену и двух дочерей

Финансовые проблемы могли подтолкнуть мужчину к страшному преступлению

02 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Убитая женщина и девочки / Фото: Telegram-канал Shot

В Ульяновске произошло жестокое тройное убийство. Жертвами стали 27-летняя женщина и двое ее маленьких детей. Тела обнаружила бабушка девочек, которая пришла их навестить, сообщили в региональном следственном управлении.

По предварительной информации, подозреваемый в преступлении – супруг погибшей. После расправы над семьей мужчина, предположительно, попытался покончить с собой, и был госпитализирован в больницу.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". В ходе проверки выяснилось, что 27-летний Ильмир М. страдал игровой зависимостью.

Постоянные проигрыши, долги и кредиты становились причиной частых ссор в семье. Версия о том, что именно игровая зависимость и финансовые проблемы могли подтолкнуть мужчину к страшному преступлению, рассматривается как основная.