В Ульяновске мужчина жестоко убил жену и двух дочерей
Финансовые проблемы могли подтолкнуть мужчину к страшному преступлению
02 октября 2025, 07:00, ИА Амител
В Ульяновске произошло жестокое тройное убийство. Жертвами стали 27-летняя женщина и двое ее маленьких детей. Тела обнаружила бабушка девочек, которая пришла их навестить, сообщили в региональном следственном управлении.
По предварительной информации, подозреваемый в преступлении – супруг погибшей. После расправы над семьей мужчина, предположительно, попытался покончить с собой, и был госпитализирован в больницу.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". В ходе проверки выяснилось, что 27-летний Ильмир М. страдал игровой зависимостью.
Постоянные проигрыши, долги и кредиты становились причиной частых ссор в семье. Версия о том, что именно игровая зависимость и финансовые проблемы могли подтолкнуть мужчину к страшному преступлению, рассматривается как основная.
11:19:46 02-10-2025
биомусор...детей убить, жену, да ещё своих...шлак ходячий
12:38:35 02-10-2025
в последнее время тенденция убивать детей. они то причем в проблемах родителей? ме можете - отдайте в детский дом, а с собой что хотите делайте.
14:06:14 02-10-2025
Жена гуляла, дети не его... Что можно ждать от обманутого мужчины?
14:55:41 02-10-2025
Гость (14:06:14 02-10-2025) Жена гуляла, дети не его... Что можно ждать от обманутого му... Что за глупости? Вам то откуда знать такие подробности? Даже если Ваши предположения верны, как можно лишить жизни ни в чем неповинных и беззащитных детей?
15:15:35 02-10-2025
женщины, ну вы хоть немного голову включайте при выборе. то алкаш, то наркоман, то игрок, то фиг знает кто. и как еще детей отваживаются от них рожать?
16:00:14 02-10-2025
Ну вот, депутаты говорят надо демографию повышать, а тут что не новость, то дети погибли.
Повышать надо уровень жизнь, благосостояние людей в стране, уверенность в будущем, безопасность. Вот тогда будет повышаться и демография.
А иначе какой смысл, если детей у нас убивают.