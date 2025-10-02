НОВОСТИПроисшествия

В Ульяновске мужчина жестоко убил жену и двух дочерей

Финансовые проблемы могли подтолкнуть мужчину к страшному преступлению

02 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Убитая женщина и девочки / Фото: Telegram-канал Shot

В Ульяновске произошло жестокое тройное убийство. Жертвами стали 27-летняя женщина и двое ее маленьких детей. Тела обнаружила бабушка девочек, которая пришла их навестить, сообщили в региональном следственном управлении.

По предварительной информации, подозреваемый в преступлении – супруг погибшей. После расправы над семьей мужчина, предположительно, попытался покончить с собой, и был госпитализирован в больницу.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". В ходе проверки выяснилось, что 27-летний Ильмир М. страдал игровой зависимостью.

Постоянные проигрыши, долги и кредиты становились причиной частых ссор в семье. Версия о том, что именно игровая зависимость и финансовые проблемы могли подтолкнуть мужчину к страшному преступлению, рассматривается как основная.

Комментарии 6

Гость

11:19:46 02-10-2025

биомусор...детей убить, жену, да ещё своих...шлак ходячий

владислав

12:38:35 02-10-2025

в последнее время тенденция убивать детей. они то причем в проблемах родителей? ме можете - отдайте в детский дом, а с собой что хотите делайте.

Гость

14:06:14 02-10-2025

Жена гуляла, дети не его... Что можно ждать от обманутого мужчины?

Гость

14:55:41 02-10-2025

Гость (14:06:14 02-10-2025) Жена гуляла, дети не его... Что можно ждать от обманутого му... Что за глупости? Вам то откуда знать такие подробности? Даже если Ваши предположения верны, как можно лишить жизни ни в чем неповинных и беззащитных детей?

Гость

15:15:35 02-10-2025

женщины, ну вы хоть немного голову включайте при выборе. то алкаш, то наркоман, то игрок, то фиг знает кто. и как еще детей отваживаются от них рожать?

Илья

16:00:14 02-10-2025

Ну вот, депутаты говорят надо демографию повышать, а тут что не новость, то дети погибли.
Повышать надо уровень жизнь, благосостояние людей в стране, уверенность в будущем, безопасность. Вот тогда будет повышаться и демография.
А иначе какой смысл, если детей у нас убивают.

