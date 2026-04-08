Игорь Краснов назвал суды России "лучшим местом, чтобы добиться справедливости"

Глава Верховного суда назвал преимущества российской юрисдикции

08 апреля 2026, 12:33, ИА Амител

Зал судебного заседания / Фото: amic.ru

Председатель Верховного суда Игорь Краснов написал в статье для РБК, что предприниматели выбирают юрисдикцию для разрешения сложных экономических споров не из‑за престижа, а чтобы обеспечить предсказуемость, управлять рисками и учитывать правовое поле, в котором находятся оспариваемые активы.

«Многие юристы помнят, как было "модно" местом возможных судебных разбирательств в договорах о трансграничных сделках указывать Лондон или Нью‑Йорк. В современном мире эта дилемма давно перестала быть вопросом "престижа". Сегодня это, скорее, вопрос предсказуемости, управляемости риска и правовой гравитации, в которой могут оказаться оспариваемые активы», — написал Краснов в авторской статье для издания.

По словам Краснова, рекомендация отдавать предпочтение российской юрисдикции в судебных разбирательствах не призвана продемонстрировать ее всеобъемлющие преимущества или составить конкуренцию Лондону и Нью‑Йорку.

Это, как отметил председатель Верховного суда, лишь отражение реального положения дел, где главные ориентиры — соблюдение законодательства и справедливость вынесенных решений.