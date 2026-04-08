Игорь Краснов назвал суды России "лучшим местом, чтобы добиться справедливости"
Глава Верховного суда назвал преимущества российской юрисдикции
08 апреля 2026, 12:33, ИА Амител
Председатель Верховного суда Игорь Краснов написал в статье для РБК, что предприниматели выбирают юрисдикцию для разрешения сложных экономических споров не из‑за престижа, а чтобы обеспечить предсказуемость, управлять рисками и учитывать правовое поле, в котором находятся оспариваемые активы.
«Многие юристы помнят, как было "модно" местом возможных судебных разбирательств в договорах о трансграничных сделках указывать Лондон или Нью‑Йорк. В современном мире эта дилемма давно перестала быть вопросом "престижа". Сегодня это, скорее, вопрос предсказуемости, управляемости риска и правовой гравитации, в которой могут оказаться оспариваемые активы», — написал Краснов в авторской статье для издания.
По словам Краснова, рекомендация отдавать предпочтение российской юрисдикции в судебных разбирательствах не призвана продемонстрировать ее всеобъемлющие преимущества или составить конкуренцию Лондону и Нью‑Йорку.
Это, как отметил председатель Верховного суда, лишь отражение реального положения дел, где главные ориентиры — соблюдение законодательства и справедливость вынесенных решений.
12:40:06 08-04-2026
12:52:51 08-04-2026
Да ? У меня есть конкретный личный пример, суд я выиграл у одной конторы, пошлину заплатил суду приличную, заплатил за экспертизы, получил исполнительный, по которому я не могу получить ни копейки и уже не получу никогда. Это считается что я добился справедливости ? По факту я понес кучу затрат на юриста, пошлину и экспертизу и даже при выигранном суде не получил ни копейки компенсации. Замечательная справедливость однако.
14:58:07 08-04-2026
Гость (12:52:51 08-04-2026) Да ? У меня есть конкретный личный пример, суд я выиграл у о... Так это вопрос не к суду, а к приставам.
17:39:47 08-04-2026
Гость (14:58:07 08-04-2026) Так это вопрос не к суду, а к приставам.... Приставы и называются судебными, что являются частью судебной системы. И если система в комплексе не работает, то это вопрос к этой системе, всей. И это вопрос точно к суду, суд должен хотя бы брать свою пошлину с полученных средств, а не авансом, тогда может хоть что-то бы делали для того чтобы выигравший получил свои назначенные средства.
15:24:25 08-04-2026
Гость (12:52:51 08-04-2026) Да ? У меня есть конкретный личный пример, суд я выиграл у о... Прежде надо было оценить потенциал конторы на предмет будущих взысканий (приставами). Это первое, что следует сделать. Так что, к кому вопрос?
17:42:50 08-04-2026
Гость (15:24:25 08-04-2026) Прежде надо было оценить потенциал конторы на предмет будущи... Вопрос конечно к суду. Контора была абсолютно платежеспособна, но видя проигрыш ее хозяин быстренько переоформил ее на бомжа, вывел все что можно было вывести и основал новую с точно таким же названием, но с другой формой собственности, было ООО, стало ОАО. И живет дальше припеваючи, а с бомжа конечно же взять уже нечего. И суд с этим ничего сделать не может, это конечно же справедливо, ага ?
19:59:38 08-04-2026
Гость (17:42:50 08-04-2026) Вопрос конечно к суду. Контора была абсолютно платежеспособн... Надо было ходатайство заявлять об аресте счёта, заранее
13:11:36 08-04-2026
Да здравствует наш суд-самый гуманный в мире!!!
15:04:21 08-04-2026
Гость (12:52:51 08-04-2026) Да ? У меня есть конкретный личный пример, суд я выиграл у о... Госпошлину Вы оплатили в доход государства. За производство экспертизы - экспертному учреждению. Суд вынес решение, которое Вас устроило - я правильно понимаю? А исполнение решения - это прерогатива службы судебных приставов -исполнителей.
В сухом остатке: суд вынес решение, которое Вас кстроило. Суд несправедливый?
17:47:03 08-04-2026
Гость (15:04:21 08-04-2026) Госпошлину Вы оплатили в доход государства. За производство ... Конечно несправедливый, в итоге судебных решений я потерял кучу денег и не получил ни копейки. Справедливость - это когда зло наказано, а тут получается пострадавшего суд наказал еще больше, где же тут справедливость ? То что формально они мне бумажку выдали с якобы выигранным делом - дак с нее толку ноль, суд должен добиваться получения компенсаций назначенных в пользу пострадавшего, вместе со своей структурой- судебными приставами, а сейчас это совсем не так.
15:04:51 08-04-2026
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит:)
01:22:22 11-04-2026
С нетерпением жду проверки Видновского городского суда, особенно судью Куприянову Я. Г.
Выносит решения не по букве закона
А явно заказные.
И не просто её поставили в чудный город Видное, а с явной целью.