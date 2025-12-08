Врач назвал неочевидные симптомы инфаркта, похожие на расстройство желудка
Тошнота, вздутие и отрыжка могут указывать на проблемы с сердцем, особенно если им сопутствуют легкие боли за грудиной
08 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
Инфаркт миокарда может маскироваться под проблемы с пищеварением, что опасно поздней диагностикой. Как рассказал кандидат медицинских наук Сергей Попов в интервью aif.ru, среди нетипичных симптомов – вздутие, метеоризм, тошнота, рвота и даже отрыжка.
Эксперт пояснил, что человек может чувствовать лишь легкие неприятные ощущения или "перекатывания" за грудиной, не связывая их с сердечным приступом. Из-за этого драгоценное время для оказания помощи часто бывает упущено.
Врач призвал не игнорировать такие симптомы, особенно если они возникают внезапно и сопровождаются слабостью, потливостью или одышкой. В сомнительных ситуациях он рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью, так как инфаркт может развиваться скрыто и стремительно.
