Психологи предупредили о риске получения инфаркта из-за нелюбимой работы

11 ноября 2025, 22:15, ИА Амител

Уставшие люди на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Недовольство работой может дорого обойтись здоровью. Как рассказал "Москве 24" клинический психолог Станислав Самбурский, у тех, кто испытывает постоянное раздражение из-за своей профессии, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 40%, а вероятность выгорания и депрессии – почти на 80%.

По словам специалиста, трудовая деятельность напрямую влияет на уровень стресса, психическое состояние и общее самочувствие человека. Люди, которым не нравится их работа, чаще сталкиваются с инфарктами, инсультами и хронической усталостью.

«Когда человек каждый день заставляет себя идти на работу, его мозг расходует энергию не на развитие, а на преодоление внутреннего сопротивления. А это истощает нервную систему», – пояснил Самбурский.

Он добавил, что тем, кто не может сменить работу, стоит искать способы поддерживать внутренний баланс. Один из простых приемов – вести ежедневник достижений: записывать, что удалось сделать полезного или достойного за день.

«Это может быть даже мелочь – выдержал скучное совещание, не сорвался, договорился с трудным клиентом. Нужно хвалить себя. Это не самообман, а способ сохранить ощущение собственной эффективности», – подчеркнул психолог.

