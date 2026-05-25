Врач объяснил, как отличить обычную усталость от настоящего выгорания

Если после выходных силы не восстанавливаются — это тревожный сигнал

25 мая 2026, 07:44, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Врач-психотерапевт, психиатр клиники "СОВА" Антон Гребенюков в беседе с РИА Новости рассказал, как распознать эмоциональное выгорание и не спутать его с обычной усталостью.

«Усталость — это неприятно, но вы знаете, что поможет отдых, вы к нему стремитесь, так как он вам помогал, помогает и будет помогать. Выгорание — это когда вы перманентно и достаточно долго загоняли себя "как лошадь", расходовали в единицу времени энергии больше, чем синтезировали», — пояснил Гребенюков.

По его словам, если выходные и отпуск перестали восстанавливать силы, стоит задуматься о глубинной проблеме — самостоятельно или с помощью специалиста. Врач рекомендует проанализировать, насколько состояние хроническое и обратное.