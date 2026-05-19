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Врач назвал первые признаки эмоционального выгорания

Психотерапевт предупредил, что если отдых не помогает, а мысли о делах не отпускают больше двух недель — пора обратиться к специалисту

19 мая 2026, 07:36, ИА Амител

Офис в Барнауле / Фото: amic.ru
Офис в Барнауле / Фото: amic.ru

Врач-психотерапевт, психиатр клиники "СОВА" Антон Гребенюков в беседе с РИА Новости рассказал о симптомах эмоционального выгорания, на которые стоит обратить внимание.

«Если вам не помогает отдых, отпуск или смена рода деятельности, мысль о делах берет в заложники вашу голову всерьез и надолго — это уже первый звоночек. Далее может наступить момент, когда появляется раздражительность, постоянная усталость, чувство опустошения, нет сил на сопереживание, появляется цинизм, вы теряете эмпатию, вас не покидает ощущение, что делаешь много, а результат не радует», — отметил Гребенюков.

По словам врача, у человека с эмоциональным выгоранием могут появиться и соматические сигналы: головные боли, напряжение в мышцах, проблемы с пищеварением. Эти симптомы становятся устойчивыми, а не разовыми.

«Если такое продолжается больше двух недель подряд и распространяется на все сферы вашей жизни, то это уже повод обратиться за помощью к врачу», — добавил Гребенюков.

       

Комментарии 9

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тень себя прежнего.

07:39:09 19-05-2026

как будто в зеркало посмотрел..

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Гость

09:09:11 19-05-2026

вот прям один в один...только причем тут обращение к врачу? Это повод к повышению зарплаты

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Гость

09:31:15 19-05-2026

По моему если за две недели ты ни разу не вспомнил о работе, то это повод сменить работу, потому что тогда это просто работа, а не дело твоей жизни. Призвание оно затягивает но и окрыляет.

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умник

11:23:37 19-05-2026

а выгорание наступает при нарушении режима отдыха и работы - смотри СНИП СССР
- период работы в сутки не должен быть более 8 часов а период отпуска менее 28 дней. Нарушение баланса работа-отдых -отпуск ведет к психическим отклонениям и различным заболеваниям наиболее часто из которых встречается шизофрения а у работников в возрасте - болезнь Альцгеймера

сегодня все наплевали на СНИПы и пожинают так скать плоды

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Гость

11:26:27 19-05-2026

умник (11:23:37 19-05-2026) а выгорание наступает при нарушении режима отдыха и работы -...
Глупник, укажи в каком месте строительных норм и правил (СНиП) указано про режим труда и отдыха?

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Гость

13:04:21 19-05-2026

эмоциональное выгорание от воблы и зарплаты в МРОТ

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Гость

14:11:07 19-05-2026

Бросать такую работу надо - здоровье дороже.

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Гость

21:30:28 19-05-2026

Гость (14:11:07 19-05-2026) Бросать такую работу надо - здоровье дороже.... очень смешно, бросайте

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Александр

00:38:23 20-05-2026

Врачи сами от такой работы угорают.

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