Врач назвал первые признаки эмоционального выгорания
Психотерапевт предупредил, что если отдых не помогает, а мысли о делах не отпускают больше двух недель — пора обратиться к специалисту
19 мая 2026, 07:36, ИА Амител
Врач-психотерапевт, психиатр клиники "СОВА" Антон Гребенюков в беседе с РИА Новости рассказал о симптомах эмоционального выгорания, на которые стоит обратить внимание.
«Если вам не помогает отдых, отпуск или смена рода деятельности, мысль о делах берет в заложники вашу голову всерьез и надолго — это уже первый звоночек. Далее может наступить момент, когда появляется раздражительность, постоянная усталость, чувство опустошения, нет сил на сопереживание, появляется цинизм, вы теряете эмпатию, вас не покидает ощущение, что делаешь много, а результат не радует», — отметил Гребенюков.
По словам врача, у человека с эмоциональным выгоранием могут появиться и соматические сигналы: головные боли, напряжение в мышцах, проблемы с пищеварением. Эти симптомы становятся устойчивыми, а не разовыми.
«Если такое продолжается больше двух недель подряд и распространяется на все сферы вашей жизни, то это уже повод обратиться за помощью к врачу», — добавил Гребенюков.
07:39:09 19-05-2026
как будто в зеркало посмотрел..
09:09:11 19-05-2026
вот прям один в один...только причем тут обращение к врачу? Это повод к повышению зарплаты
09:31:15 19-05-2026
По моему если за две недели ты ни разу не вспомнил о работе, то это повод сменить работу, потому что тогда это просто работа, а не дело твоей жизни. Призвание оно затягивает но и окрыляет.
11:23:37 19-05-2026
а выгорание наступает при нарушении режима отдыха и работы - смотри СНИП СССР
- период работы в сутки не должен быть более 8 часов а период отпуска менее 28 дней. Нарушение баланса работа-отдых -отпуск ведет к психическим отклонениям и различным заболеваниям наиболее часто из которых встречается шизофрения а у работников в возрасте - болезнь Альцгеймера
сегодня все наплевали на СНИПы и пожинают так скать плоды
11:26:27 19-05-2026
умник (11:23:37 19-05-2026) а выгорание наступает при нарушении режима отдыха и работы -...
Глупник, укажи в каком месте строительных норм и правил (СНиП) указано про режим труда и отдыха?
13:04:21 19-05-2026
эмоциональное выгорание от воблы и зарплаты в МРОТ
14:11:07 19-05-2026
Бросать такую работу надо - здоровье дороже.
21:30:28 19-05-2026
Гость (14:11:07 19-05-2026) Бросать такую работу надо - здоровье дороже.... очень смешно, бросайте
00:38:23 20-05-2026
Врачи сами от такой работы угорают.