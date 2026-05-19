Врач назвал первые признаки эмоционального выгорания

Психотерапевт предупредил, что если отдых не помогает, а мысли о делах не отпускают больше двух недель — пора обратиться к специалисту

19 мая 2026, 07:36, ИА Амител

Офис в Барнауле / Фото: amic.ru

Врач-психотерапевт, психиатр клиники "СОВА" Антон Гребенюков в беседе с РИА Новости рассказал о симптомах эмоционального выгорания, на которые стоит обратить внимание.

«Если вам не помогает отдых, отпуск или смена рода деятельности, мысль о делах берет в заложники вашу голову всерьез и надолго — это уже первый звоночек. Далее может наступить момент, когда появляется раздражительность, постоянная усталость, чувство опустошения, нет сил на сопереживание, появляется цинизм, вы теряете эмпатию, вас не покидает ощущение, что делаешь много, а результат не радует», — отметил Гребенюков.

По словам врача, у человека с эмоциональным выгоранием могут появиться и соматические сигналы: головные боли, напряжение в мышцах, проблемы с пищеварением. Эти симптомы становятся устойчивыми, а не разовыми.