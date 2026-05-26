Срок высадки связан с Днем Святой Троицы

26 мая 2026, 12:07, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Рано наступившая весна в апреле этого года обернулась экстремальными температурами в мае: ночные заморозки до -5 градусов накрыли Сибирь. В связи с чем сроки роста и цветения растений в этом году отстают от обычных на десять дней, рассказал vn.ru завкафедрой земледелия Сибирского университета биотехнологий Алексей Мармулев.

Священный срок

По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, первая теплая ночь за последнее время наступит с 25 на 26 мая. Температура будет колебаться от +1 до +14 градусов, днем воздух прогреется до +26 градусов.

С этого момента уже можно начать высадку в открытый грунт, считает Алексей Мармулев.

«Сажать надо завтра-послезавтра — все эти дни. Мы нормально успеваем до Троицы, до 31 мая. Можно сажать и до 5 июня, а в праздник просто не работать. Думаю, что возвратных заморозков уже не будет. Ну это я считаю, а я же не Бог», — предупредил ученый.

Правила высадки

По словам эксперта, высаживать растения лучше при температуре не выше +22...+25 градусов, ближе к вечеру. Затем их нужно притенить, если есть возможность.

Ранее стали известны лучшие дни для дачного садоводства в мае 2026 года по лунному календарю.