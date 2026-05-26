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Выяснилось, когда необходимо высадить рассаду в последние дни мая

Срок высадки связан с Днем Святой Троицы

26 мая 2026, 12:07, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Рано наступившая весна в апреле этого года обернулась экстремальными температурами в мае: ночные заморозки до -5 градусов накрыли Сибирь. В связи с чем сроки роста и цветения растений в этом году отстают от обычных на десять дней, рассказал vn.ru завкафедрой земледелия Сибирского университета биотехнологий Алексей Мармулев. 

Священный срок

По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, первая теплая ночь за последнее время наступит с 25 на 26 мая. Температура будет колебаться от +1 до +14 градусов, днем воздух прогреется до +26 градусов.

С этого момента уже можно начать высадку в открытый грунт, считает Алексей Мармулев.

«Сажать надо завтра-послезавтра — все эти дни. Мы нормально успеваем до Троицы, до 31 мая. Можно сажать и до 5 июня, а в праздник просто не работать. Думаю, что возвратных заморозков уже не будет. Ну это я считаю, а я же не Бог», — предупредил ученый. 

Правила высадки 

По словам эксперта, высаживать растения лучше при температуре не выше +22...+25 градусов, ближе к вечеру. Затем их нужно притенить, если есть возможность.

Ранее стали известны лучшие дни для дачного садоводства в мае 2026 года по лунному календарю. 

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Комментарии 3

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Musik

12:10:11 26-05-2026

наконецто выяснилось!

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гость

12:32:41 26-05-2026

если учёный уповает на Бога и ссылается на него - это треш. Грош цена такому учёному

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Гость

13:53:28 26-05-2026

садить можно хоть когда. главное накрыть парником и отопить изнутри парник

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