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Житель Барнаула украл колено в ортопедическом салоне и попался полиции

Возбуждено уголовное дело

14 мая 2024, 15:40, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из ортопедического салона, сообщили в МВД Алтайского края.

Молодой человек зашел в магазин и под видом покупателя попросил консультанта показать коленные суставы. Когда продавец отвлекся, мужчина взял товар и вышел с ним из магазина. Сумма ущерба составила более четырех тысяч рублей.

Вскоре злоумышленника задержали. Он дал признательные показания и возместил ущерб в полном объеме. В отношении барнаульца возбудили уголовное дело по статье "Кража" и отпустили его под подписку о невыезде. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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жалко, что ли?

15:49:40 14-05-2024

мож ему надо было

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Гость

16:12:19 14-05-2024

жалко, что ли? (15:49:40 14-05-2024) мож ему надо было...
Ага. На холодец

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Элен без ребят

16:24:59 14-05-2024

надо было про мозг спросить

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