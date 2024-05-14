Житель Барнаула украл колено в ортопедическом салоне и попался полиции

Возбуждено уголовное дело

14 мая 2024, 15:40, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из ортопедического салона, сообщили в МВД Алтайского края.

Молодой человек зашел в магазин и под видом покупателя попросил консультанта показать коленные суставы. Когда продавец отвлекся, мужчина взял товар и вышел с ним из магазина. Сумма ущерба составила более четырех тысяч рублей.

Вскоре злоумышленника задержали. Он дал признательные показания и возместил ущерб в полном объеме. В отношении барнаульца возбудили уголовное дело по статье "Кража" и отпустили его под подписку о невыезде.