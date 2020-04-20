Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 22

Заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае уже 86, из них трое в тяжелом состоянии. В Минздраве полагают, что доля тяжелых пациентов будет только расти. Клиники стали проводить платные тесты на коронавирус, а у отделений почты из-за ограничительных мер стали скапливаться длинные очереди. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.
14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. В итоге количество инфицированных увеличилось до 86.
Большинство из заболевших проживают в Барнауле (таких 49). Однако инфекция распространяется и в других населенных пунктах края. Зараженные есть в Павловском, Поспелихинском, Рубцовском, Первомайском, Советском, Крутихинском районах, в Камне-на-Оби, Новоалтайске, Змеиногорске, Горняке, Бийске, Рубцовске, Заринске.
Возраст зараженных разный: есть и дети, и пожилые:
- 11 человек – младше 17 лет;
- 27 человек – в возрасте от 18 до 40 лет;
- 12 человек – от 41 года до 50 лет;
- 19 человек – 51-60 год;
- старше 60 лет – 17 человек.
При этом выздоровевших стало больше. На 20 апреля из больницы уже выписали девять человек.
По данным оперштаба на 20 апреля, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 13,7 тыс. человек, под медицинским наблюдением находятся 1384 человека, в том числе 18 иностранцев.
У большинства зараженных в Алтайском крае заболевание протекает в легкой форме. И лишь три человека подключены к аппаратам ИВЛ – у них тяжелая форма пневмонии.
Ситуация пока будет только ухудшаться. В конце апреля или в мае доля пациентов с коронавирусом в Алтайском крае, у которых будет наблюдаться тяжелое течение болезни, вырастет, прогнозируют в региональном Минздраве.
Восемь алтайских врачей уехали в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, чтобы лечить заболевших коронавирусной инфекцией. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, отток специалистов обусловлен достаточно высоким уровнем заработной платы в центральной части страны.
При этом министр добавил, что в Алтайском крае уже начали давать дополнительные выплаты медперсоналу: "При этом хотелось бы отметить, что средства стимулирующего характера доведены до медицинских организаций и в зарплатах за март и апрель будут выплачены. Помимо этого, средства, которые дополнительно выделяются регионам по поручению президента, также поступят на всех медработников, которые оказывают медпомощь инфицированным".
Кстати, в крае за лечение зараженных эти выплаты получат более 200 медсотрудников.
94 медработника в Барнауле, которые оказывают медицинскую помощь зараженным коронавирусом, живут отдельно от своих семей. Они находятся на самоизоляции в санатории "Обь".
Решение перепрофилировать санаторий "Обь" в Барнауле под нужды медиков, работающих в пятой горбольнице с пациентами, ранее принял губернатор Виктор Томенко.
По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, скоро аналогичное решение примут и по персоналу, работающему в 4-й и 11-й горбольницах, а также в Центре охраны материнства и детства. Эти учреждения также принимают и лечат больных с COVID-19.
Житель Барнаула пожаловался на длинную очередь у отделения почты. Из-за введенных мер предосторожности люди часами у здания ждут, когда смогут забрать посылки и письма. К примеру, у судебных писем истекает срок хранения, их не могут доставить на дом, оттого люди и скапливаются у двери.
"Очередь более 20 человек, люди ждут уже по два часа и более. Их становится все больше. Кроме того, перестала работать программа на компьютере", – написал барнаулец.
20 апреля в Барнауле дезинфицировали 20 общественных мест, подземный переход на пл. Октября, а также 70 остановок. Раствором хлора "прошлись" по проспектам Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина. Однако на этом не все.
В ночь на 21 апреля начнется повторная обработка дорог и тротуаров. Спецмашины проедут по пр. Ленина, Строителей, Комсомольский, Социалистический, улицам Деповской, Молодежной, Димитрова, Максима Горького, Мамонтова, Радищева, Большой Олонской, Мало-Тобольской, Льва Толстого, Брестской, Новоугольной, Профинтерна, Свердлова, 9 Мая, Сизова, Советской, 1905 Года, Цеховой, Пионеров, площадей Победы, Спартак, Спартак-2.
Работы начнутся в 23:00. Поэтому будьте готовы: во время обработки перекроют дороги. Власти также попросили жителей города в эти часы не выходить из дома.
Барнаульские ученики – на дистанционном обучении. Пока они сидят дома и сутками делают "домашку", учителя гуляют по пустым коридорам школ и скучают по детям. Поэтому они решили запустить флешмоб. Для этого сфотографировались в школе с листами, на которых написано "Никто не бегает по коридору...", "Никто не спрашивает, какой сейчас урок...", "Не с кем пообщаться". Также вместе с родителями и учащимися они запустили в Instagram флешмоб "Мам, я дома", с хештегом которого уже размещено более сотни постов.
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Комментарии
Все забили на ограничения и ходят толпами по улицам без масок.
Все забили на ограничения и ходят толпами по улицам без масок.
А какой смысл сидеть вечером дома, когда отработал смену, контактируя с 50 людьми в автобусе с утра, с 200-500 человек на работе, 50 человек в автобусе вечером, 5-15 человек в магазине? Какой шанс подцепить корону от 5-15 человек во дворе?