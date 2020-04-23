Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 25

Карта COVID-19 в Алтайском крае "растянулась" до Ярового. Регион получил обещанные миллионы на выплаты медикам, а власти оценили идею ввести пропускной режим. Мошенники тем временем наживаются на людях во время пандемии. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.
Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. На 23 апреля в регионе в общей сложности диагноз подтвержден у 144 человек, 12 из них – дети.
Барнаульцев среди зараженных 59 человек, остальные 85 – жители районов и городов края. География распространения вируса расширяется каждый день – он уже добрался до Ярового. COVID-19 подтвердился у жителя Славгорода, который приехал из Москвы и ушел на самоизоляцию в съемной квартире алтайского города-курорта.
Среди зараженных, которых выявили за последние сутки, трое – из Бийска, двое – из Барнаула, по одному – из Рубцовска и Поспелихинского района.
Число вылечившихся, по данным на 23 апреля, достигло 15 (в том числе один ребенок).
По данным оперштаба на 23 апреля, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 17 тыс. человек, под медицинским наблюдением находятся 1317 человека, сняли с него 6545 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему электронных пропусков по всей России. Известно, что систему с QR-кодами внедрят еще в 21 регионе. Но в Алтайском крае вводить ее в ближайшее время не планируют. Хотя к таким мерам руководство региона готово.
Если число зараженных вырастет, а люди будут нарушать режим изоляции, то власти края внедрят платформу цифровых пропусков, разработанную федеральным Министерством цифрового развития и связи. И при каждом выходе на улицу нас обяжут получать специальное разрешение через мобильное приложение. Так что не нарушаем, друзья.
Край получил второй транш средств – 179 млн рублей – на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с зараженными COVID-19. Медработники получат деньги вместе с апрельской зарплатой.
Для персонала установлены разные суммы:
- 80 тысяч рублей в месяц для врачей в стационарах, работающих с больными коронавирусом;
- 50 тысяч и 25 тысяч для среднего и малого медицинского персонала в больницах;
- 50 тысяч рублей в месяц для врачей скорой помощи и 25 тысяч рублей в месяц для среднего персонала и водителей.
Напомним, размер первого транша для доплат врачам края составил 91,5 млн рублей.
В крае уже развернуто 1176 коек для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них 869 обеспечены кислородом, 157 реанимационных коек укомплектованы аппаратами ИВЛ. Также планируют развернуть еще 1634 койки.
Врачам в ЦРБ Змеиногорска, куда доставили зараженных сотрудников Корбалихинского рудника, приходится работать в самодельных защитных костюмах.
Судя по фотографиям, которые появились в Сети, врачи используют хирургические халаты и брезентовые накидки вместо специальных защитных костюмов. Выглядит забавно. Главное, чтобы защищало.
Изначально телеграм-каналы сообщили, что спецкостюмов в больнице просто нет. Однако позже руководитель учреждения уточнила, что все необходимые средства защиты, в том числе костюмы, имеются и ими своевременно комплектуют медицинские бригады, "исходя из потребности".
Кстати, по словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, Алтайский край заказал 2 тыс. медицинских костюмов. Он призвал регионы активнее закупать средства индивидуальной защиты от коронавируса. Ведь в критической ситуации быстро обеспечить ими не получится.
Пандемия коронавируса стала для мошенников удачным временем – они придумывают все новые и новые способы кражи чужих денег.
Мошенники предлагают людям перевести несуществующие вознаграждения, чтобы якобы компенсировать убытки за покупку лекарств в аптеке или возместить расходы на жизнь в самоизоляции. Если увидели такую рекламу, знайте – это неправда, вас обманывают.
Некоторые злоумышленники и вовсе торгуют вакциной от COVID-19, которую на самом деле еще не изобрели. И если вы рискнете купить несуществующую вакцину, то с вашей карты спишут (читай – украдут) ваши существующие деньги.
Хотя в Алтайском крае новые способы мошенничества фиксируют редко. "Коронавирусные" уловки единичны, жителей обманывают на небольшие суммы: в пределах 300 рублей. Самый популярный из новых методов – продажа масок и антисептиков: после получения денег злоумышленники перестают выходить на связь. Будьте бдительны: подобных схем довольно много. Подробнее о них читайте в материале amic.ru.
В Барнауле приступили к расконсервации фонтанов. Их моют и готовят к запуску. Но когда включат фонтаны, зависит от эпидобстановки в городе.
В настоящий момент специалисты красят трубопроводы, ремонтируют чаши. Новый пешеходный фонтан, который открыли в сквере на улице Панфиловцев осенью 2019 года, как сообщили власти, зиму пережил, находится в хорошем состоянии и в ремонте не нуждается. Так что ждем улучшений.
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- как продлить больничный работающим пенсионерам;
- как семьям с детьми получить новые выплаты;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
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- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
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- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
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- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?
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