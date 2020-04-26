Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 28

283 зараженных в Алтайском крае

За прошедшие сутки еще у 68 человек в регионе выявили коронавирус. Новые случаи зафиксированы в Змеиногорском районе (48 человек), Бийске (8), Поспелихинском районе (4), Новичихинском районе (4), Барнауле (3) и Рубцовске (1).

Таким образом, общее число зараженных в Алтайском крае составило 283 человека. 17 из них – дети.

Под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся свыше тысячи человек. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции.