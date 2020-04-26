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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 28

, ИА "Амител"
Главное за 26 апреля
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Число зараженных в Алтайском крае продолжает расти резкими скачками, жителей Змеиногорска загоняют домой с помощью громкоговорителей, а Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле перепрофилируют в больницу для лечения людей с COVID-19. Главное из темы "Коронавирус на Алтае" за 26 апреля – в обзоре amic.ru.

1
283 зараженных в Алтайском крае

За прошедшие сутки еще у 68 человек в регионе выявили коронавирус. Новые случаи зафиксированы в Змеиногорском районе (48 человек), Бийске (8), Поспелихинском районе (4), Новичихинском районе (4), Барнауле (3) и Рубцовске (1).

Таким образом, общее число зараженных в Алтайском крае составило 283 человека. 17 из них – дети.

Под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся свыше тысячи человек. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции.

2
Еще один летальный случай. Или нет

По информации российского оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, в Алтайском  крае зафиксирована вторая смерть человека, которому ранее диагностировали COVID-19.

Региональный оперштаб эту информацию опровергает. По данным Минздрава, за минувшие сутки летальных исходов нет. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 16 – в состоянии средней тяжести.

Напомним, что первый зараженный в регионе умер 24 апреля. Мужчина несколько лет находился на гемодиализе, что сильно осложняло его лечение. 

3
Чтобы все слышали

Сотрудники МЧС на автомобилях с громкоговорителями проехали по улицам Змеиногорска, а также ближайших населенных пунктов. Они донесли до жителей информацию о текущей обстановке, порядке действий населения в условиях сложившегося режима и важности соблюдения личной гигиены.

С 24 апреля в Змеиногорском районе введен строгий карантин в связи с угрозой распространения COVID-19. Въезд в муниципалитет и выезд из него закрыты. Службы проводят дезинфекцию общественных мест и помещений, где находились заболевшие. 

4
Новый госпиталь для больных "ковидом" в Барнауле

Правительство РФ утвердило предварительный список организаций, которые перепрофилируют для помощи больным COVID-19. В перечень попал Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле.

Всего свой профиль поменяют медицинские учреждения в 28 регионах. Это позволит увеличить количество коек на 4 981 для больных и пациентов с подозрением на COVID-19.

5
У соседей

Еще шесть человек заразились коронавирусом в Республике Алтай. Всего в регионе зафиксировано 27 случаев заболевания.

В Усть-Коксинском районе COVID-19 подтвердился у двух жителей райцентра, по одному – населенных пунктов Кастахта и Теректа. Двое из них контактировали с родственниками, вернувшимися ранее из других регионов. Все четыре случая выявлены во время профилактических обследований. Двое заболевших из Онгудайского района ранее контактировали с зараженным жителем села Иня.

Всех инфицированных доставят в моногоспиталь на базе Республиканской больницы, а в районах проведут дезинфекцию. 

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.04.2020 19:53
- гость -

Алтайский край участник движения, объявленного когда-то Хрущевым : "догоним и перегоним Америку"

26.04.2020 19:55
- гость -

Кто круче, Томенко или Трамп?

26.04.2020 20:00
- гость -

Краевой госпиталь для ветеранов войн также перепрофилирован под инфекционный госпиталь и начал принимать пациентов с короновирусной инфекцией.

26.04.2020 20:56
Население

Доктор, я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой
А мне всё хуже и хуже...

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