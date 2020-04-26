"Надо сплотиться". Председатель АКЗС обратился к жителям Змеиногорского района

Председатель АКЗС Александр Романенко обратился к жителям Змеиногорского района, в котором произошла мощная вспышка коронавируса.

Спикер краевого парламента заявил, что режим карантина предполагает четкий алгоритм действий, который был отработан за десятилетия существования противоэпидемических служб в стране. Его бессрочность связана лишь с тем, чтобы власти смогли направить все усилия на преодоление угрозы, не отвлекаясь на формальные процедуры.

Парламентарий подчеркнул, что никто не допустит в муниципалитете хаоса и неразберихи, а все усилия, прежде всего, направят на выявление носителей COVID-19 и лечение больных.



"Мы сделаем все возможное для локализации очага, выявления контактных лиц, что позволит нам избежать усугубления ситуации. Районная медицина уже усилена врачами, разворачивается оперативный госпиталь для инфицированных коронавирусной инфекцией. Все структуры работают над тем, чтобы и в данной ситуации обеспечить жизнедеятельность города Змеиногорска и сёл района, доставку необходимых товаров. Особое внимание обращено на предприятие "Сибирь-Полиметаллы", – заявил Романенко.

Также он призвал жителей района быть сплоченными и отнестись с ответственностью и пониманием к ограничительным мерам. Романенко отметил, что сейчас главная их задача – находиться дома и следовать гигиеническим и санитарным требованиям, а также не верить слухам и тем более не распространять их. По его словам, никто не заинтересован в том, чтобы умалчивать какую-либо важную информацию.

Парламентарий подчеркнул, что произошедшее – не катастрофа, а в прошлом выпадали и более сложные испытания. Также он заявил, что со своей стороны будет оказывать всю возможную помощь. Связаться с депутатом можно через социальные сети либо обратиться по его контактным телефонам в районе.