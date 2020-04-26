Пенсионерам в России предложили разрешить гулять по очереди

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что для пенсионеров нужно смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома. Слова сенатора передает РИА "Новости".

"Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов. Чтобы не упускать нашу главную задачу – обеспечение социальной дистанции для защиты здоровья от коронавируса, – пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок", – сказал он.

Рязанский отметил, что пожилым людям необходим особый режим, включающий прогулки на свежем воздухе. "У других граждан есть возможность сходить в магазин, погулять с собакой, но пожилые этого лишены", – заявил сенатор.