Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 33

На границах с Алтайским краем начали работу пропускные пункты. Новые случаи заболевания в городах и селах региона. Первые два заразившихся в ЗАТО Сибирском. Также COVID-19 добрался и до бийского СИЗО. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.
Сразу 41 новый случай за сутки. Таким образом, общее число заболевших достигло 423.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 19 человек, Змеиногорский район – 5, Немецкий район – 3, Павловский район – 2, Рубцовск – 1, Рубцовский район – 1, Бийск – 1, Новоалтайск – 1, г. Яровое – 1, Тальменский район – 1, Славгород – 1, Алтайский район – 1, Усть-Калманский район – 1, Бийский район – 1. Впервые заболевание выявлено у двух жителей ЗАТО Сибирский.
1515 человек, в том числе 19 иностранцев, находятся на изоляции из-за угрозы заражения коронавирусом. За последние сутки врачи взяли на контроль 124 человека. Медицинское наблюдение из-за риска COVID-19 по прошествии двух недель сняли с 7838 жителей, из них с 203 – за последние сутки.
Всего с начала года на коронавирусную инфекцию в регионе обследовали 29409 человек.
С 1 мая в Алтайском крае ужесточили режим для всех прибывающих. На въездах в край со стороны других субъектов страны установили 11 временных пропускных пунктов, где все прибывающие будут проходить паспортный контроль, там же им вручат уведомление о 14-дневной самоизоляции. На пунктах останавливают автомобили, автобусы.
У людей измеряют температуру тела. Все серьезно: на постах дежурят сотрудники Росгвардии с автоматами. Въехать в регион стало сложнее. Наш корреспондент Вячеслав Мельников побывал на границе с Новосибирской областью и лично убедился, что проехать стало сложно.
Останавливают действительно все автобусы и машины. Однако поток автомобилей небольшой и пробка на посту не образовывается. В среднем на пункте за полчаса проверяют 30-40 автомобилей.
Многие недовольны такой кардинальной мерой, называя ее популистской. Так, женщина из Новосибирска, которая приехала за ребенком в Барнаул, рассказала корреспонденту, что не намерена уходить на самоизоляцию. Уже завтра она собирается вернуться домой.
Стало известно, когда заработают детские лагеря в крае
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко назвал предполагаемую дату открытия детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) в регионе. По его словам, власти планируют, что ДОЛ начнут функционировать 15 июня. Это касается и пришкольных площадок для отдыха детей.
"В муниципалитетах, где ситуация более-менее стабильная, мы начнем работу. Все меры, связанные с дезинфекцией, социальной дистанцией и количеством людей, будут предприняты. Уже девять тысяч родителей забронировали путевки, многие потратили средства, – уточнил Костенко. – Если вы оплатили путевку, но ребенок не поедет, вы можете вернуть деньги, либо ребенка могут зачислить на второй, третий или четвертый сезон".
Согласно плану, в регионе начнут работу почти 900 лагерей, в том числе и пришкольные. В этом году их на 10 больше, чем в прошлом. Сумма выделенных на эти цели средств увеличилась на 10%.
Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко рассчитывает, что режим карантина в Змеиногорске и районе будет снят в ближайшие пару недель.
"Трудно сказать. Карантин мы приняли на бессрочный период, но я бы очень хотел, чтобы он измерялся двумя-тремя неделями", – ответил Романенко на вопрос журналистов о том, как скоро откроют район.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- как отдыхаем на майские праздники;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как продлить больничный работающим пенсионерам;
- как семьям с детьми получить новые выплаты;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
- что делать, если нечем платить ипотеку и кредит (спойлер: там все непросто);
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?
- Что изменилось в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Какие изменения внесены в указ губернатора 29 апреля.
- Что можно и нельзя делать в период самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
- Как оказывают медицинскую помощь в Алтайском крае во время режима самоизоляции.
- Какие сферы бизнеса Алтайского края теперь могут возобновить работу.
- Что нельзя нарушать во время режима повышенной готовности и причем тут самоизоляция.
- Как и кого штрафуют за нарушения режима повышенной готовности
Что еще почитать и посмотреть:
Пока вы сидели дома, в Барнауле расцвели яблони. Как это выглядит – смотрите в фоторепортаже amic.ru
Пива много не бывает. Как в Алтайском крае предлагают ограничить работу "пивнушек"
Красота или здоровье? Новые послабления Томенко вызвали дискуссию в Instagram
Еще ужесточат, чтобы потом смягчить. Какие изменения вступят в силу в мае 2020 года?
Мир, труд, гулять не дают. Как весело провести майские праздники не выходя из дома?
"Предприятие поддерживает". Шахтеры из Змеиногорской ЦРБ о лечении в стационаре
Планерки по Zoom, продажи по Skype. Как "удаленка" изменила работу компаний Барнаула
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии
Автомат то зачем? Кого стрелять то собрались? Зайдите в Ашан, Ленту, Леруа Мерлен и т.д. толпы народа все без масок и трутся друг об друга. До Нового года вирус обеспечен, а там может какую прививку придумают или таблетку.
Улица полна прохожих,
Вдруг откуда-то вылетел ветер,
Посрывал со всех маски,
И они закружились в вихре,
Словно ворох осенних листьев,
С сухим шелестом...
(с) Егор Летов, 1983.05.07
Весеннее обострение утихает. Осенью следует ждать нового.
заместитель командира дивизии по военно-политической работе полковник Алексей Клюбин официально заявил изданию, что в войсковой части № 52929 заболевших коронавирусом нет...
Не застрелился ещё, спасая офицерскую честь?
Знакомая сегодня в ночь на такси уехала в НСК, примерно в 3 часа.
Говорит, на границе с НСКой областью никто не останавливал, никого нет.
На правах слухов.
Кого собрались стрелять из пулеметов, у которых пули летят на поражение полтора километров?