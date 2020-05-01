Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 33

Начали работу контрольные пропуска

С 1 мая в Алтайском крае ужесточили режим для всех прибывающих. На въездах в край со стороны других субъектов страны установили 11 временных пропускных пунктов, где все прибывающие будут проходить паспортный контроль, там же им вручат уведомление о 14-дневной самоизоляции. На пунктах останавливают автомобили, автобусы.

У людей измеряют температуру тела. Все серьезно: на постах дежурят сотрудники Росгвардии с автоматами. Въехать в регион стало сложнее. Наш корреспондент Вячеслав Мельников побывал на границе с Новосибирской областью и лично убедился, что проехать стало сложно.

Останавливают действительно все автобусы и машины. Однако поток автомобилей небольшой и пробка на посту не образовывается. В среднем на пункте за полчаса проверяют 30-40 автомобилей.

Многие недовольны такой кардинальной мерой, называя ее популистской. Так, женщина из Новосибирска, которая приехала за ребенком в Барнаул, рассказала корреспонденту, что не намерена уходить на самоизоляцию. Уже завтра она собирается вернуться домой.