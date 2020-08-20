Губернатор Виктор Томенко внес очередные изменения в "ковидный" указ. Самоизоляция для людей старше 65 лет сохраняется, но зато жители Алтайского края смогут ходить заниматься в бассейн. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 41 заболевшего зарегистрировали в Барнауле, 10 – в Новоалтайске, 6 – в Рубцовске, 5 – в Первомайском районе, 4 – в Бийске. Остальные 15 случаев зафиксировали в 8 городах и районах региона.
Коронавирусом уже переболели 9356 человек. За прошедшие сутки из больниц выписали еще 117 выздоровевших.
На лечении находятся 1320 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 111 зараженных, а к аппарату ИВЛ подключены 30 пациентов.
Еще пять человек, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались за сутки. При этом коронавирус не является причиной смерти ни в одном из этих случаев. В регионе уже умерли 292 человека с COVID-19, но коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 111 из них.
После изменений в документ 20 августа в регионе:
- разрешили спортсменам заниматься в бассейнах, а обычным людям можно ходить плавать только при наличии у спорткомплекса паспорта готовности и условии загруженности не более 25%;
- продлили режим самоизоляции для жителей от 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями, вплоть до 3 октября 2020 года;
- разрешили проводить спортивные события, но зрителям их посещать нельзя;
- изменились правила дезинфекции жилых помещений, где находились зараженные коронавирусом, теперь ее нужно проводить после того, как больного госпитализировали, а если человек лечился на дому, то после выздоровления;
- масочный режим продолжается, его никто не отменял;
- массовые мероприятия до сих пор под запретом.
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По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, вакцина от COVID-19 имеет такие же ограничения, как и другие иммунизирующие препараты, вроде прививки от гриппа.
Поэтому прививку от коронавируса нельзя делать уже болеющим людям. Если у человека будет температура выше 37 градусов или другие признаки заболевания, в прививке ему откажут.
Также препарат запрещен тем, кто недавно употреблял алкоголь за 10-12 часов до процедуры. Наличие этанола или продуктов его распада может привести к неадекватной реакции организма.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Что еще почитать и посмотреть 20 августа:
- "Мам, меня чуть не убили". Как "каменской банде" три года позволяли избивать детей
- "Дайте время на раскачку". Советы психолога, как помочь ребенку вернуться в школу
- Сложно, затратно, но возможно. Архитекторам Барнаула "зашел" проект новой набережной
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