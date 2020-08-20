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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 144

, ИА "Амител"
Коротко о главном за 20 августа
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Губернатор Виктор Томенко внес очередные изменения в "ковидный" указ. Самоизоляция для людей старше 65 лет сохраняется, но зато жители Алтайского края смогут ходить заниматься в бассейн. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 20 августа?
81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 10 968 инфицированных, среди них 947 детей.

Еще 41 заболевшего зарегистрировали в Барнауле, 10 – в Новоалтайске, 6 – в Рубцовске, 5 – в Первомайском районе, 4 – в Бийске. Остальные 15 случаев зафиксировали в 8 городах и районах региона.

Коронавирусом уже переболели 9356 человек. За прошедшие сутки из больниц выписали еще 117 выздоровевших.

На лечении находятся 1320 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 111 зараженных, а к аппарату ИВЛ подключены 30 пациентов.

Еще пять человек, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались за сутки. При этом коронавирус не является причиной смерти ни в одном из этих случаев. В регионе уже умерли 292 человека с COVID-19, но коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 111 из них.

2
Что изменили в "ковидном" указе

После изменений в документ 20 августа в регионе:

  • разрешили спортсменам заниматься в бассейнах, а обычным людям можно ходить плавать только при наличии у спорткомплекса паспорта готовности и условии загруженности не более 25%;
  • продлили режим самоизоляции для жителей от 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями, вплоть до 3 октября 2020 года; 
  • разрешили проводить спортивные события, но зрителям их посещать нельзя;
  • изменились правила дезинфекции жилых помещений, где находились зараженные коронавирусом, теперь ее нужно проводить после того, как больного госпитализировали, а если человек лечился на дому, то после выздоровления;
  • масочный режим продолжается, его никто не отменял;
  • массовые мероприятия до сих пор под запретом.

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3
Кому нельзя ставить прививку от COVID-19

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, вакцина от COVID-19 имеет такие же ограничения, как и другие иммунизирующие препараты, вроде прививки от гриппа.

Поэтому прививку от коронавируса нельзя делать уже болеющим людям. Если у человека будет температура выше 37 градусов или другие признаки заболевания, в прививке ему откажут.

Также препарат запрещен тем, кто недавно употреблял алкоголь за 10-12 часов до процедуры. Наличие этанола или продуктов его распада может привести к неадекватной реакции организма. 

4
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О работе

О профилактике

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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