Мир, труд, эстафета. Как отпраздновали Первомай-2024 в Барнауле

Для горожан организовали мероприятия в центре города и парках

01 мая 2024, 19:38, ИА Амител

Первомай-2024 в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / Amic.ru

В Барнауле отпраздновали День Весны и Труда. Хоть Первомай-2024 и не стал самым масштабным в истории города, оставшимся в городе барнаульцам было чем заняться.

В частности, на площади Советов состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Алтайская правда". Сначала в ней приняли участие школьники, после – женские команды, а потом и мужчины. Также там можно было попробовать свои силы в ГТО и покидать мяч в кольцо.

В Центральном парке запустились в аттракционы, а для детей прошла концертная программа. Также праздновали Первомай на набережной Оби – там зрителей приглашали порисовать пейзажи и потанцевать под любимые песни.

Как проходил праздник весны и труда – смотрите в фоторепортаже amic.ru.