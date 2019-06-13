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Сегодня в АлтГТУ им. И.И. Ползунова стартует приемная кампания

, ИА "Амител"
При приеме документов будут учитываться портфолио абитуриентов

В этом году Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова (включая филиалы) выделено 1694 бюджетных места по различным уровням образования, направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения. Традиционно приоритетными для университета являются направления подготовки (специальности) технической и технологической направленности, а также IT-отрасли.

Часть бюджетных мест распределена между филиалами АлтГТУ в Бийске и Рубцовске. Так, Бийский технологический институт получил 177 бюджетных мест, а Рубцовский индустриальный институт – 84 места.

Приемная кампания в этом году в техническом вузе стартует с 13 июня. Так сделано для удобства выпускников прошлых лет, а также иностранных граждан, завершающих обучение русскому языку в управлении международного образования и сотрудничества АлтГТУ.

При приеме документов будут учитывать портфолио поступающих – успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, края и страны. Например, обладателям аттестата или диплома с отличием дополнительно начисляется по 10 баллов соответственно. При наличии золотого знака ГТО к баллам ЕГЭ прибавится еще 3 балла, а за успехи в волонтерской деятельности поступающий может получить 2 балла. За достижения в области спорта также могут быть начислены баллы: мастерам спорта – 10 баллов, кандидатам в мастера спорта – 7 баллов и обладателям первого спортивного разряда – 5 баллов. Также при начислении баллов за индивидуальные достижения учитывается участие в ряде научных конкурсов, перечень которых приведен в правилах приема в АлтГТУ.

Как отмечают в приемной комиссии технического вуза, суммарно поступающему за все его индивидуальные достижения может быть начислено до 10 дополнительных баллов.

Прием документов от претендующих на бюджетные места на программы бакалавриата и специалитета на очную и очно-заочную формы обучения продлится до 26 июля (или до 12 июля, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания), на заочную – до 16 августа. Для поступления на внебюджет на направления подготовки очной и очно-заочной формы документы можно подать до 28 августа (до 16 августа, если предстоит пройти вступительные испытания), заочной формы – до 19 сентября (до 13 сентября, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания).

Подавать документы можно одновременно для участия в конкурсе по трем направлениям подготовки (специальностям). В приемную комиссию поступающие должны предоставить паспорт и его копию, копию или оригинал документа об образовании; на некоторые направления подготовки требуется предоставить сведения о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра. 

Зачисление поступающих будет осуществляться в соответствии с поданными заявлениями о согласии на зачисление. На этапе приоритетного зачисления будут зачислены абитуриенты, имеющие особые права при приеме на обучение и поступающие на целевое обучение. Затем – поступающие, которые принесли вовремя оригинал документа об образовании и дали согласие на зачисление (первый и второй этап зачисления по общему конкурсу).

Вся необходимая информация о приемной кампании в АлтГТУ опубликована на сайте приемной комиссии.

Телефон приемной комиссии АлтГТУ: 8 (3852) 29−07−29.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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