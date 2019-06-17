На праздновании Дня России Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai приготовил внедорожные испытания для автомобилей и большую развлекательную площадку.
Уникальный опыт для гостей праздника
В этот день каждый гость мог проверить кроссоверы Creta, Tucson и Santa Fe в экстремальном тест-драйве. Преодолеть крутую гору, сохранить равновесие автомобиля на "качелях" и прокатиться по огромным кочкам решились многие автолюбители и не прогадали. Специально спроектированные металлические конструкции стали хорошим и необычным аттракционом. А опытные инструкторы, которые были за рулем, сделали тест-драйв для участников безопасным.
Что общего у корейских автомобилей и Дня России
Оказывается, общее – это наша родина. Самые продаваемые автомобили в Алтайском крае среди иностранных брендов – это Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Собирают данные модели на российском заводе в Санкт Петербурге. Так что праздник получился патриотическим для всех участников. "Сделано в России" – означает полный цикл сборки на российском заводе Hyundai, отвечающий мировым стандартам производителя.
Спасибо барнаульцам за умение отдыхать
Кроме уникального тест-драйва на внедорожных аттракционах, Автоцентр АНТ в этот солнечный летний день приготовил барнаульцам праздничную музыкальную программу на главной сцене города. Гостей бесплатно угощали сладкой ватой, коктейлями, выпечкой.
И это далеко не все. Также можно было поиграть в гигантский дартс и напольный бильярд. Для детей работала специальная зона, аквагрим и анимационная развлекательная лего-зона. На главной сцене проводились розыгрыши ценных подарков. Их можно было выиграть в конкурсах.
Событие получилось масштабным, по-настоящему добрым и народным. И все благодаря барнаульцам, которые целыми семьями приходили получить праздничное настроение.
Факт
Автоцентр АНТ – лидер продаж с 25-летней историей работы на рынке новых автомобилей – является единственным в крае официальным дилером марки Hyundai.
Контакты:
Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai
Адрес: г. Барнаул,
Павловский тракт, 251д
Телефон: (3852) 29−00−20
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