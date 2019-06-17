Страхового агента в Алтайском крае привлекли к ответственности за отказ в заключении договора ОСАГО без заключения договора страхования жизни.
Как сообщили в краевой прокуратуре, индивидуальный предприниматель, являющийся страховым агентом ООО "НСГ "Росэнерго" в апреле 2019 года отказал гражданину в заключении договора обязательного страхования автогражданской ответственности без заключения договора страхования жизни.
"В результате лицо было вынуждено заключить дополнительно договор страхования жизни за 500 рублей. Вместе с тем, нормы действующего законодательства, в том числе страхового, не содержат требований по обязательному страхованию жизни либо имущества при заключении договора ОСАГО", – констатируют в надзорном ведомстве.
Руководителю филиала страховой компании было внесено представление, а в отношении страхового агента прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным статьей 15.34.1 КоАП РФ ("Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования, либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования"), по результатам рассмотрения которого указанное лицо привлечено к административной ответственности.
Комментарии
И что после этого поменялось? Навязывать перестали? штраф должен быть 1% от доходов компании, тогда нарушений не будет.
Весь бизнес который строится на доении кошельков граждан, ноет о его убыточности но что то добровольно никто из него не уходит а даже готов глотку рвать что бы работать в минус))))