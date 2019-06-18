Выбирая университет, современные абитуриенты и их родители обращают особое внимание на позиции вуза в глобальной рейтинговой системе, поскольку высокие рейтинговые позиции открывают для будущих студентов перспективы построения успешной образовательной траектории, активной модели взаимодействия вуза, государства, бизнес-структур и общества.

Международные рейтинги

Алтайский государственный университет вошел в список лучших вузов планеты одного из самых авторитетных и признанных в мировом академическом сообществе рейтинга QS World University Rankings – 2019*.

Всего в рейтинг смогли попасть 1000 лучших университетов мира, в том числе 27 российских вузов. Новичками в списке QS стали Алтайский государственный университет, Сибирский и Южно-Уральский федеральные университеты.

АГУ занял в рейтинге позицию 601-650 среди лучших вузов мира и вошел в топ-20 лучших вузов России.

"В России уже сложился пул университетов, которые на равных конкурируют с иностранными. 17 университетов из рейтинга входят в проект "5-100", получающий особую поддержку. Но остальные 10 вузов – это совершенно новая когорта университетов международного класса", – прокомментировал результаты рейтинга в то время директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Александр Борисович Соболев.

Важно отметить: опорный АГУ в рейтинге QS вошел и в топ-100 лучших вузов мира "моложе 50 лет". Из российских вузов, кроме Алтайского госуниверситета, в этот рейтинг попал только национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Первое место среди российских вузов

Настоящим прорывом стало то, что в 2019 году наш опорный АГУ стал лидером среди вузов России в престижном рейтинге THE Impact Rankings 2019* (рейтинг измеряет успехи университетов мира в достижении целей ООН в области устойчивого развития). Мы заняли первое место среди российских вузов и 58-е место среди всех вузов мира. Данный рейтинг учитывает доступность образовательных ресурсов университета для населения, проведение открытых лекций, летних школ, уровень развития системы ДПО. Так, в АГУ ежегодно проходят повышение квалификации и переподготовку более пяти тысяч человек и проводится более 20 летних школ. На сайте вуза размещено 1406 видеолекций, создан Открытый образовательный портал на платформе Moodle*, который ориентирован на внешних пользователей: абитуриентов, иностранных студентов, слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации, научно-производственные объединения.

Национальные рейтинги

АГУ вновь занял 1-е место в Национальном рейтинге ИА "ИНТЕРФАКС" среди вузов СФО, не входящих в проект "5-100". Согласно рейтингу, АГУ занял 39-ю позицию среди 327 вузов России. При этом среди вузов Сибирского федерального округа мы уступаем только участникам проекта "5-100" – НГУ, ТГУ и СФУ. Больше ни один вуз Алтайского края в топ-100 рейтинга не вошел.

Следует также отметить, что по направлению оценки Национального рейтинга "Бренд" АГУ лидирует среди 33 опорных университетов страны, занимая 28-е место. Рейтинг "Бренд" является частным рейтингом "Национального рейтинга университетов". Основные параметры оценки здесь: медиаактивность, селекция элит (академической, госуправления, бизнеса), коммуникации университета с целевыми аудиториями, в том числе международными, восприятие исследований университета международным академическим сообществом, восприятие исследований университета русскоязычным академическим сообществом.

Еще один авторитетный национальный рейтинг – "Топ-100 лучших вузов России" по версии рейтингового агентства RAEX*. И здесь тоже заняли достойную позицию – АГУ на 50-й строчке.

Рейтинг эффективности ректоров РФ

Врио ректора АГУ С.Н. Бочаров попал в пятерку эффективных ректоров-новичков. Большое социологическое исследование проводил Центр изучения российской элиты ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" в коллаборации с исследовательским центром "Лаборатория Крыштановской" РАНХиГС. В рамках исследования авторами впервые представлен рейтинг эффективности ректоров, который основывался на комплексном использовании сразу трех критериев: показателях научной продуктивности, востребованности ректора государственными органами управления как эксперта и динамики развития вуза за последние шесть лет (в 2012-2018 годах). Были подвергнуты анализу также следующие аспекты деятельности ректоров 274 университетов РФ: динамика развития вузов под их руководством, социально-демографические характеристики, опыт работы ректоров, их научное влияние, а также их включенность в работу институтов власти и управления, взаимодействие с бизнесом и др. Врио ректора АГУ С.Н. Бочаров вошел в лидеры в категории "Новички, совершившие быстрый рывок". Это свидетельствует о хорошей преемственности в стратегии реформирования опорного университета России, которая реализуется в последние годы, а также о его детальном понимании и реальной вовлеченности в процессы трансформации, происходящие в вузе.

*Кью Эс Ворлд Юнивесити Рэнкингс 2019, Зе Импакт Рэнкингс 2019, Мудл, ЭрЭйИИкс – прим.ред.