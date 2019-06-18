Двоих подростков в Алтайском крае подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 56-летнего мужчины.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, потерпевший скончался 17 июня в медицинском учреждении от полученных телесных повреждений.
"По данным следствия тяжкий вред здоровью потерпевшему причинен в ночь с 14 на 15 июня 2019 года на территории одного из фермерских хозяйств района, где между наемными работниками произошел конфликт", – уточняют в СКР.
По подозрению в совершении преступления задержаны два несовершеннолетних жителя района. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств для предъявления обвинения. Расследование продолжается.
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