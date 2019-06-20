Открытие 45 пляжей, являющихся разрешенными местами для купания, одобрили специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
"На сегодняшний день в крае действует 45 пляжей, всего планируется открыть 55", – уточняют в экстренном ведомстве.
Список пляжей, прошедших техническое освидетельствование и допущенных к пользованию, выгляди так:
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Пляж "Городской" (г. Барнаул, остров "Помазкин", протока р. Обь);
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Пляж "В парке" (г. Барнаул, ул. Ленинградская, 7, искусственный водоем);
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Пляж "Водный мир" (г. Барнаул, протока р. Обь);
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Пляж "Летний рай" (Бийский район, 1 км к югу от пос. Чуйский, Катунский карьер);
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Пляж "На зеленом клину" (г. Бийск, правый берег р. Бия);
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Пляжная зона "У Понтонного моста" (г. Бийск, левый берег р. Бия);
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Пляж "Центральный" (г. Бийск, правый берег р. Бия, набережная парка "Победы" у коммунального моста);
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Пляж "Квартал АБ" (г. Бийск, правый берег р. Бия, напротив спорткомплекса "Заря");
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Пляж детского оздоровительного лагеря "Орлёнок" (Баевский район, с. Баево, озеро Лена);
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Пляж детского оздоровительного лагеря "Спутник" (Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище);
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Пляж "ООО "Изумруд" (Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище);
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Пляж "ООО "Импульс" (Завьяловский район, с. Светлое, озеро Горичка);
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Пляж детского оздоровительного лагеря "Юность" (Егорьевский район, с. Шубинка, озеро Горькое);
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Пляж детского оздоровительного лагеря "Золотая рыбка", (Егорьевский район, с. Новоегорьевское, озеро Горькое-Перешеечное);
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Пляж детского оздоровительного лагеря "Лето", "Салют" (Егорьевский район, с. Новоегорьевское, озеро Горькое-Перешеечное);
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Пляж детского оздоровительного лагеря "Лето", "им. Титова" (Егорьевский район, с. Новоегорьевское, озеро Горькое-Перешеечное);
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Пляж на базе отдыха "Контакт-108 (Заимка)" (Егорьевский район, с. Новоегорьевское, озеро Горькое-Перешеечное);
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Пляж на базе отдыха "Ивушка" (Егорьевский район, с. Новоегорьевское, озеро Горькое-Перешеечное);
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Пляж "Солнечный" (Первомайский район, с. Солнечное, ул. Кольцевая, 1, искусственный водоем);
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Пляж детского оздоровительного лагеря "Чайка" (Мамонтовский район, с. Мамонтово, озеро Большое Островное);
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Пляж детского оздоровительного лагеря "Чайка" (Тюменцевский район, с. Тюменцево, озеро Разлив);
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Пляж ТОК "Бухта удачи" (Кулундинский район, с. Новопетровка, восточный берег озера Шекулдук);
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Пляж "Причал-22" (г. Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое);
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Пляж "Причал-42" (г. Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое);
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Пляж "Причал-55" (г. Яровое, прибрежная зона отдыха, северо-западный берег озера Большое Яровое);
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Пляж детского оздоровительного лагеря "Чайка" (Хабарский район, с. Топольное, восточный берег озера Топольное);
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Пляж на базе отдыха "Золотая рыбка" (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);
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Пляж детского оздоровительного лагеря "Чайка" (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);
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Пляж на базе отдыха "Эдельвейс" (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);
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Пляж на туристической стоянке "Солнечный берег" (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);
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Пляж на базе отдыха "Изумрудный берег", (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);
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Пляж на туристической стоянке "Ласковый прибой" (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);
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Пляж на базе отдыха "Колываныч", (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);
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Пляж на базе отдыха "Золотые пески" (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);
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Пляж на базе отдыха санатория "Лазурный", (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);
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Пляж детского оздоровительного лагеря "Озеро Белое" (Курьинский район, п. 8 Марта, озеро Белое);
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Пляж лечебно-оздоровительного профилактория "Скала" (Курьинский район, п. 8 Марта, озеро Белое);
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Пляж на базе отдыха "Саввушка" (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);
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Пляж "Бирюзовая Катунь" (Алтайский район, урочище Талдушка, район горы Красный Камень, туристический комплекс "Бирюзовая Катунь", искусственный наливной водоем);
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Пляж "Здравница Ая" (Алтайский район, п. Катунь, ул. Нагорная 1, озеро Ая);
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Пляж "Березка" (Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая);
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Пляж "Дикий Берег" (Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая);
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Пляж "Парк Холмогорье. Пляж-1" (Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, искусственный наливной водоем);
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Пляж "Парк Холмогорье. Пляж-2" (Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, искусственный наливной водоем);
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"Шульгинские пляжи" (Советский район, с. Шульгинка, 0,7 км на север от села, участок отработанных дражных котлованов).
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