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45 пляжей открыли для купания в Алтайском крае: список

, ИА "Амител"
Всего в этом сезоне в регионе планируется открытие 55 пляжей
Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

Открытие 45 пляжей, являющихся разрешенными местами для купания, одобрили специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

"На сегодняшний день в крае действует 45 пляжей, всего планируется открыть 55", – уточняют в экстренном ведомстве.

Список пляжей, прошедших техническое освидетельствование и допущенных к пользованию, выгляди так:

  1. Пляж "Городской" (г. Барнаул, остров "Помазкин", протока р. Обь);

  2. Пляж "В парке" (г. Барнаул, ул. Ленинградская, 7, искусственный водоем);

  3. Пляж "Водный мир" (г. Барнаул, протока р. Обь);

  4. Пляж "Летний рай" (Бийский район, 1 км к югу от пос. Чуйский, Катунский карьер);

  5. Пляж "На зеленом клину" (г. Бийск, правый берег р. Бия);

  6. Пляжная зона "У Понтонного моста" (г. Бийск, левый берег р. Бия);

  7. Пляж "Центральный" (г. Бийск, правый берег р. Бия, набережная парка "Победы" у коммунального моста);

  8. Пляж "Квартал АБ" (г. Бийск, правый берег р. Бия, напротив спорткомплекса "Заря");

  9. Пляж детского оздоровительного лагеря "Орлёнок" (Баевский район, с. Баево, озеро Лена);

  10. Пляж детского оздоровительного лагеря "Спутник" (Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище);

  11. Пляж "ООО "Изумруд" (Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище);

  12. Пляж "ООО "Импульс" (Завьяловский район, с. Светлое, озеро Горичка);

  13. Пляж детского оздоровительного лагеря "Юность" (Егорьевский район, с. Шубинка, озеро Горькое);

  14. Пляж детского оздоровительного лагеря "Золотая рыбка", (Егорьевский район, с. Новоегорьевское, озеро Горькое-Перешеечное);

  15. Пляж детского оздоровительного лагеря "Лето", "Салют" (Егорьевский район, с. Новоегорьевское, озеро Горькое-Перешеечное);

  16. Пляж детского оздоровительного лагеря "Лето", "им. Титова" (Егорьевский район, с. Новоегорьевское, озеро Горькое-Перешеечное);

  17. Пляж на базе отдыха "Контакт-108 (Заимка)" (Егорьевский район, с. Новоегорьевское, озеро Горькое-Перешеечное);

  18. Пляж на базе отдыха "Ивушка" (Егорьевский район, с. Новоегорьевское, озеро Горькое-Перешеечное);

  19. Пляж "Солнечный" (Первомайский район, с. Солнечное, ул. Кольцевая, 1, искусственный водоем);

  20. Пляж детского оздоровительного лагеря "Чайка" (Мамонтовский район, с. Мамонтово, озеро Большое Островное);

  21. Пляж детского оздоровительного лагеря "Чайка" (Тюменцевский район, с. Тюменцево, озеро Разлив);

  22. Пляж ТОК "Бухта удачи" (Кулундинский район, с. Новопетровка, восточный берег озера Шекулдук);

  23. Пляж "Причал-22" (г. Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое);

  24. Пляж "Причал-42" (г. Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое);

  25. Пляж "Причал-55" (г. Яровое, прибрежная зона отдыха, северо-западный берег озера Большое Яровое);

  26. Пляж детского оздоровительного лагеря "Чайка" (Хабарский район, с. Топольное, восточный берег озера Топольное);

  27. Пляж на базе отдыха "Золотая рыбка" (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);

  28. Пляж детского оздоровительного лагеря "Чайка" (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);

  29. Пляж на базе отдыха "Эдельвейс" (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);

  30. Пляж на туристической стоянке "Солнечный берег" (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);

  31. Пляж на базе отдыха "Изумрудный берег", (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);

  32. Пляж на туристической стоянке "Ласковый прибой" (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);

  33. Пляж на базе отдыха "Колываныч", (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);

  34. Пляж на базе отдыха "Золотые пески" (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);

  35. Пляж на базе отдыха санатория "Лазурный", (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);

  36. Пляж детского оздоровительного лагеря "Озеро Белое" (Курьинский район, п. 8 Марта, озеро Белое);

  37. Пляж лечебно-оздоровительного профилактория "Скала" (Курьинский район, п. 8 Марта, озеро Белое);

  38. Пляж на базе отдыха "Саввушка" (Змеиногорский район, с. Саввушка, озеро Колыванское);

  39. Пляж "Бирюзовая Катунь" (Алтайский район, урочище Талдушка, район горы Красный Камень, туристический комплекс "Бирюзовая Катунь", искусственный наливной водоем);

  40. Пляж "Здравница Ая" (Алтайский район, п. Катунь, ул. Нагорная 1, озеро Ая);

  41. Пляж "Березка" (Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая);

  42. Пляж "Дикий Берег" (Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая);

  43. Пляж "Парк Холмогорье. Пляж-1" (Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, искусственный наливной водоем);

  44. Пляж "Парк Холмогорье. Пляж-2" (Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, искусственный наливной водоем);

  45. "Шульгинские пляжи" (Советский район, с. Шульгинка, 0,7 км на север от села, участок отработанных дражных котлованов).

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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