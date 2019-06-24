Жительница Шебалинского района Республики Алтай подозревается в угрозе убийством своему гражданскому мужу.
Как сообщили в региональном МВД, к правоохранителям с заявлением обратился 34-летний житель села Улус-Черга. По его словам, сожительница причинила ему телесные повреждения и угрожала убийством.
"Предварительно установлено, что ранее заявитель и его 31-летняя сожительница совместно распивали спиртные напитки. В разгар застолья мужчина решил высказать близкому человеку свое недовольство тем, как она воспитывает детей. Обидные слова задели женщину за живое, в результате чего между сельчанами вспыхнула ссора. В пылу конфликта подозреваемая схватила лежащие у печи кочергу и металлический совок, которыми нанесла сожителю многочисленные удары по лицу, высказывая при этом угрозу убийством. Увидев на лице мужчины кровь, женщина успокоилась и сожители продолжили распивать спиртное", – уточняют в полиции.
Лишь спустя два дня затаивший обиду мужчина обратился полицию с просьбой привлечь сожительницу к уголовной ответственности.
Женщина была доставлена в отделение полиции и призналась в содеянном. Свой поступок она пыталась оправдать состоянием алкогольного опьянения и неприязненным отношением к сожителю.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
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Настоящая женщина