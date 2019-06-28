Шоу-рум – достаточно распространенное сегодня явление. В чем же секрет популярности этого направления сейчас?

С развитием интернет-торговли шоу-румы начали развиваться в "Инстаграме" и других социальных сетях. И это дало огромный толчок для развития такого формата. Ведь рассматривая красивые фото девушек в модных луках, сразу хочется приобрести себе такие же классные образы. К тому же, стоимость их зачастую очень привлекательна. Тенденция шопинга в целом говорит о том, что большинство покупок переходят в интернет. Ведь это позволяет экономить время, силы и средства на поиски нужного товара, не объезжая все магазины города, а просто удобно расположившись на диване со смартфоном в руке. Но в интернет-шопинге всегда есть опасность несовпадения ожидания и реальности при получении долгожданного товара. Да и времени на доставку может уйти очень много. И в этом случае на помощь приходят шоу-румы. Ведь выбрать понравившиеся вещи можно просто листая ленту "Инстаграма", а приобрести товар в удобное для себя время непосредственно в магазине после примерки. И не придется долго ждать, как при заказе через интернет, или волноваться, что заказ не подойдет по размеру, цвету или просто не совпадет "ожидание и реальность". Да и драгоценное время и силы на путешествия по бесчисленным магазинам города будут сохранены.

Именно поэтому торговый центр "ПИОНЕР" собрал все самые популярные шоу-румы города в своих стенах. Чтобы любой покупатель здесь легко и быстро нашел все модные луки со страниц "Инстаграма".

На втором этаже, напротив H&M, расположился Fashion look. Удобное расположение и сортировка вещей по цветам и стилю располагает к приятным и легким покупкам. А специально для тех, кто очень внимателен к своему времени, шоу-рум организует доставку.

ESMA – еще один шоу-рум с модной женской одеждой. Стильные платья, костюмы, комбинезоны и многое другое для создания сногсшибательного образа. А чтобы его завершить, в шоу-руме вы найдете множество аксессуаров и качественной косметики.

Cherry Shop – одна из самых популярных сетей шоу-румов в городе. Уютная обстановка сделает шопинг максимально приятным. Актуальные принты, смелые и женственные фасоны, европейское качество – это все вы найдете в Cherry Shop.

В шоу-руме Krainova.shop вы сможете подобрать любой образ – от сдержанного офисного до яркого праздничного. Частые обновления ассортимента и новые коллекции сделают каждое посещение увлекательным и радостным.

Самое время оценить формат шоу-рума и прийти за покупками в торговый центр "Пионер". Все они ждут вас на втором этаже ТРЦ.

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Сайт ТЦ "Пионер"

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