Мужчина, спьяну решивший переплыть реку, утонул в Камне-на-Оби

В Камне-на-Оби на реке Суева утонул мужчина, решивший доказать, что сможет преодолеть природный водный поток, пишут "Каменские известия".

Мужчина 1961 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил переплыть реку Суеву в районе улицы Луговой. Однако, отплыв на 80 метров от берега, резко исчез под водой.

Известно, что компания, в которой находился мужчина, пыталась его отговорить от "героического поступка", но он не послушал.

По словам старшего инспектора маломерных судов, руководителя Каменского инспекторского участка ГИМС Владимира Морозова, организованы поиски пропавшего. При необходимости будут привлечены водолазы.

Ранее было найдено тело второго мальчика, пропавшего у реки Песчаная на Алтае. Дети пропали 27 июня. Тело первого ребенка нашли 3 июля, а тело второго мальчика удалось обнаружить только 10 июля.