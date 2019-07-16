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Мужчина, спьяну решивший переплыть реку, утонул в Камне-на-Оби

, ИА "Амител"
Компания, в которой находился мужчина, пыталась его отговорить от "героического поступка"
Мужчина отплыл на 80 метров от берега и резко исчез под водой / Фото: zdorovieinfo.ru

Мужчина отплыл на 80 метров от берега и резко исчез под водой / Фото: zdorovieinfo.ru

В Камне-на-Оби на реке Суева утонул мужчина, решивший доказать, что сможет преодолеть природный водный поток, пишут "Каменские известия".

Мужчина 1961 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил переплыть реку Суеву в районе улицы Луговой. Однако, отплыв на 80 метров от берега, резко исчез под водой.

Известно, что компания, в которой находился мужчина, пыталась его отговорить от "героического поступка", но он не послушал.

По словам старшего инспектора маломерных судов, руководителя Каменского инспекторского участка ГИМС Владимира Морозова, организованы поиски пропавшего. При необходимости будут привлечены водолазы.

Ранее было найдено тело второго мальчика, пропавшего у реки Песчаная на Алтае. Дети пропали 27 июня. Тело первого ребенка нашли 3 июля, а тело второго мальчика удалось обнаружить только 10 июля.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

16.07.2019 17:22
Varik

Ну что сказать, идиот! Как говорится-"В России две проблемы, дураки и дороги!". Как до такого можно додуматься... хотя все понятно, алкоголь и дикая природа, гремучая смесь!

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