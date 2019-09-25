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Нацпарк "Горная Колывань" создадут в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Его планируют открыть к 2023 году

Власти Алтайского края намерены создать новый национальный парк "Горная Колывань", который займет 215 тысяч га, став самым крупным в регионе, приводит "Интерфакс" слова ведущего специалиста управления по сопровождению и реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" Минприроды РФ Любови Фалалеевой.

Его планируют открыть к 2023 году. Власти уверены, что это даст дополнительный             импульс к росту туристической привлекательности за счет вложений средств федерального бюджета, которые позволят создать хорошую инфраструктуру.

"Территория обладает большим природоохранным потенциалом. Это живописные ландшафты, коренные леса, черневая тайга, краснокнижные животные и растения, – подчеркнула Фалалеева. – Культурно-историческая ценность высокая: это место, где развивалась камнерезная и рудная промышленности".

Наиболее привлекательные для туристов участки – такие как Денисова пещера – выделят в отдельные зоны для развития экологического туризма. Специалист Министерства природы считает, что открытие нацпарка благоприятно повлияет на социально-экономическое развитие всего Алтайского края.

Позитивно смотрит в будущее проекта и министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин.

"У территории будущего нацпарка – значительный природный и культурно-исторический потенциал мирового и общегосударственного значения, что явится серьезным магнитом для развития туризма, – подчеркнул глава регионального ведомства. – Речь идет о территории на стыке равнинных и горных пространств, где разнообразный ландшафт, богатство биоразнообразия".

Он уточнил, что в процессе реализации неизбежно возникнут и сложности. Речь идет о том, что на территории будущего нацпарка сейчас добывают полезные ископаемые. Статус особо охраняемой природной территории автоматически наложит запрет на такую деятельность.

Ранее было объявлено о создании первого в Алтайском крае национального парка "Тогул". Главной его задачей названо сохранение типичных и уникальных природных комплексов таежных низкогорий Салаирского кряжа. Эксперты считают, что зона нуждается в дополнительной защите от воздействия человека.

Планируется, что "Тогул" займет часть территории Заринского, Ельцовского и Тогульского районов. Он будет граничить с Кемеровской областью.

Границы "Тогула" будут дополнительно дорабатываться. По предварительным данным, площадь парка превысит 160 тысяч гектаров.

Почти 78 тысяч из них придутся на Тогульский район (38,5 % от общей площади муниципального образования), более 58 тысяч – на Ельцовский (26,9 %), свыше 24 тысяч – на Заринский (4,7%).

На этой территории расположены черневая тайга с характерными для нее реликтовыми видами растений, сосновые, еловые, кедровые и уникальные леса из сибирской липы.

Также участок богат объектами историко-культурного наследия. В частности, это места первых русских поселений на Алтае, старый Екатерининский тракт и Уксунайская пещера.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.09.2019 08:16
петух с докучаево

очередной праздник бюджетных денег...

25.09.2019 09:08
могиканин

"коренные леса, черневая тайга, краснокнижные животные и растения, "
и зачем там туристы? все загадить и истребить?

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