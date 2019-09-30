Власти регионов вернут себе право ограничивать работу псевдобаров

Регионы России снова получат право регулировать деятельность так называемых псевдобаров – магазинов, которые продают алкоголь вечером и ночью, маскируясь под кафе. Депутаты Алтайского края неоднократно пытались ужесточить работу таких заведений. По словам председателя краевого Заксобрания Александра Романенко, именно Алтай одним из первых запретил их работу в многоквартирных жилых домах. Этот вопрос рассмотрели на сессии АКЗС в четверг, 26 сентября.

"Регионы сами могут определиться, исходя из особенностей отдельных муниципальных образований и запроса нашего населения. Поэтому сейчас мы ждем, когда федеральный закон будет принят", – отметил председатель краевого парламента.

Александр Романенко напомнил, что депутаты региона несколько лет назад приняли ряд ограничений для работы таких заведений (точки общественного питания, продающие алкоголь, – прим. авт.). В их числе запрет работы в ночное время (в Алтайском крае это с 21 часа до 9 часов утра, – прим. авт.) на первых этажах многоквартирных домов, необходимость иметь не менее шести столиков и 24 посадочных мест и определенную площадь помещения. Их преимущество было в том, что они работали как общепиты, в то время как магазинам продавать ночью алкоголь была запрещено. Но на самом деле это были те же магазины: покупатель брал товар и выходил с ним на улицу, а не оставался пить здесь как в баре. Однако на федеральном уровне регионам не разрешили устанавливать ограничения, и почти все запреты были отменены.

"Мы присоединялись к инициативам других регионов, чтобы все-таки федеральный законодатель дал право субъектам РФ самим определять, какие ограничения, для каких площадей, в каких домах устанавливать. Решить эту проблему разными путями мы пытались все лето и весну, были даже готовы удлинить время продажи спиртосодержащей продукции в регионе, для того чтобы уйти от торговли ею в ночное время. Сегодня мы с удовлетворением видим, что федеральный законодатель все-таки внял нашим инициативам и субъекты смогут регулировать этот вопрос", – добавил Романенко.

Теперь АКЗС ждет, когда на федеральном уровне региону вернут право ограничивать работу псевдобаров. Какие именно запреты будут введены, пока обсуждают.

Кроме того, АКЗС и лично Александр Романенко поддерживают федеральную инициативу о бесплатном горячем питании для школьников начальных классов. Сейчас ее рассматривает Госдума и Совет Федерации. Этот вопрос уже не первый год обсуждают и в краевом парламенте.

"Мы должны обеспечить действительно гарантированным горячим питанием всех детей начальных классов. При этом надо позаботиться не просто о горячем питании, но и о том, чтобы оно соответствовало всем нормам СанПИНа. Поэтому надо серьезно поработать над увеличением объема финансирования. Мы этим занимаемся. Надеемся, что с принятием федерального закона будут определены меры финансовой поддержки регионов России", – прокомментировал Александр Романенко.