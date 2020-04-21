Коронавирус как статпогрешность. От чего умирали в России в 2019 году

По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заболевания коронавирусом, 405 человек скончалось. Смертность таким образом составляет около 0,86%. Между тем по итогам 2019 года, когда COVID-19 еще не был известен, в России от различных причин ушли из жизни 1,8 млн граждан. Причем непосредственно от болезней умерли 1,67 млн человек, еще 130 тысяч – от внешних причин. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Amic.ru попытался разобраться в статистике и выяснил, что настоящей угрозой для россиян являются болезни сердца и онкозаболевания – на их долю приходится 63% всех смертей.

Пневмония vs COVID-19

Болезни органов дыхания (грипп, ОРЗ, пневмония и другие) – это самые распространенные недуги среди россиян, за год ими успевают переболеть более 50 млн человек. Пока статданные по коронавирусу на фоне остальных схожих заболеваний выглядят скромно, и есть надежда, что такими они в итоге и останутся.

Если бы о новом вирусе не было известно, а людей не тестировали на COVID-19, то общее число смертей в этом году от болезни, схожей с гриппом, не казалось бы необычным. Максимум, на что обратили бы внимание: цифры в этом сезоне чуть хуже средних многолетних показателей. Такого мнения придерживается профессор медицины из Стэнфордского университета Джон Иоаннидис.

Всю существующую статистику по коронавирусу и выводы о процентах смертности Иоаннидис считает некорректной, так как сегодня ни у одной страны нет возможности проводить массовое тестирование на коронавирус нового типа.

Атипичная пневмония и разновидности гриппа выглядят более опасными. Это заметно по числу летальных исходов. Так, по данным ВОЗ, каждый год в мире насчитывается около 1 млрд случаев заболевания гриппом, из них 3-5 млн тяжелых и от 290 до 650 тысяч случаев смерти от респираторных заболеваний, связанных с гриппом.

Онкозаболевания, туберкулез, суициды

В 2019 году россияне чаще всего умирали от болезней системы кровообращения (841 тысяча человек) и новообразований (295 тысяч человек). Жертвами болезней нервной системы стали 100 тысяч человек, органов пищеварения – 97 тысяч человек, органов дыхания – 58 тысяч человек, эндокринной системы – 43 тысячи человек, а от инфекционных и паразитарных болезней скончалась 31 тысяча россиян (кишечные инфекции, туберкулез, ВИЧ и др.). Кстати, последняя цифра опровергает популярное мнение насчет большой смертности от "социальных болезней".

Что касается коронавируса, то от него в России за четыре недели скончалось пока 405 человек. Это примерно 1,7% от всех умерших за прошлый год в РФ от пневмонии (23 352 человека) и около 0,7% летальных исходов от всех респираторных болезней (58 тысяч). В общей же массе летальных случаев (1,8 млн) это ничтожные 0,0225%. Тем не менее число смертей от COVID-19 в ближайшие недели в стране значительно вырастет, об этом говорят все без исключения эксперты.

В прошлом году примерно 130 тысяч россиян ушли из жизни по причинам, не связанными с болезнями. Это около 7,2% от общего числа летальных исходов по стране. Для сравнения, население Рубцовска, третьего по величине города в Алтайском крае, составляет 140 тысяч человек.

Список причин здесь достаточно традиционный. На первом месте – ДТП. За 2019 год на дорогах погибли 17,7 тысячи человек. Почти такой же показатель приходится на долю суицидов: добровольно ушли из жизни 17 тысяч человек. Велика доля тех, кто расстался с жизнью из-за отравления – 15,8 тысячи человек. Жертвами убийств стали 7,2 тысячи человек, утонули почти 4 тысячи человек.

Только экстренные случаи

В настоящее время в России все ресурсы брошены на борьбу с коронавирусом. Это привело к тому, что лечение других потенциально смертельных заболеваний временно отошло на второй план. Об этом говорят не только медики, но и политики. Так, депутат Госдумы Федот Тумусов заявил у себя на странице в Facebook, что получает множество обращений о том, что у людей срываются плановые операции, так как койки бронируются под больных коронавирусом.

Отказ от обследований и плановых операций грозит потенциальным ростом летальных исходов в ближайшем будущем, рассуждает старший преподаватель департамента математической статистики университета Бат Кит Йетс.

Сейчас медпомощь оказывают только в экстренных случаях, причем не всегда врачи соглашаются с мнением пациента в оценке серьезности ситуации. Поэтому возможная отмена режима самоизоляции и жестких карантинных мер благотворно скажется не только на бизнесе, но и на здоровье простых россиян, уверен мэр Саянска Олег Боровский.

Характерно, что под запрет попали не только государственные медучреждения, но и частные клиники. В Алтайском крае представители отрасли уже вышли на губернатора с просьбой разрешить им работать в период режима самоизоляции. Так, по мнению депутата Барнаульской городской думы, доктора медицинских наук Алексея Маликова, отложенная плановая медицинская помощь – не выход из ситуации, так как неизбежно приведет к увеличению числа экстренных и неотложных пациентов.

"Сглаживание кривой по числу заболевших коронавирусом может усугубить ситуацию: вместо того чтобы быть перегруженной во время короткой, острой фазы, система здравоохранения останется перегруженной в течение более продолжительного периода времени", – соглашается Джон Иоаннидис.

В целом по России смертность населения как от болезней, так и от внешних причин в 2019 году составила около 1,2%. Распределение причин смертности населения повторяет картину, характерную для европейских стран, где большую часть жизней уносят болезни сердца и рак.

А как у них

Возможно, пример России с ее относительно малым числом жертв коронавируса не слишком показателен? Вероятно, страны-лидеры по количеству летальных исходов от COVID-19 заставят по иному взглянуть на статистику? Например, Италия, которая входит в топ-3 по смертельным случаям, согласно данным университета Джона Хопкинса.

Казалось бы, данное обстоятельство должно основательно перекроить статистику в стране за первый квартал, но это не так. Каждый день на протяжении трех недель в Италии фиксируется от 500 до 800 смертей от коронавируса. Тем не менее если брать выборку по всем причинам смертности, то итоговый рост практически незаметен. Об этом свидетельствуют показатели Национального института статистики Италии. Значительный рост к прошлому году есть только по категории жителей старше 64 лет.

Кстати, ассоциация итальянских эпидемиологов пришла к выводу, что высокая смертность среди пожилых жителей страны от коронавируса объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре – январе.

При этом общее число умерших пожилых людей в Италии в результате вспышки коронавируса превысило показатели по летальным случаям от гриппа за последние два года, однако по-прежнему он не дотягивает до уровня трехлетней давности. Тем временем смертность от коронавируса во всех остальных возрастных группах находится на минимальном уровне.

СМИ во всем мире, вероятно, еще долгое время не будут обращать внимание на смертность от тех причин, которые никак не связаны с новой инфекцией. Это не значит, что человечество победило рак или научилось эффективно бороться с ВИЧ, окончательно справилось с туберкулезом и т. д. Психика людей устроена так, что воспринимает только наиболее яркие и запоминающиеся инфоповоды. Каково будет удивление у большинства, когда COVID-19 сойдет на нет и перед нами откроется реальная картина.