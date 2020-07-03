Дудь, Шнуров, Навальный. Дана Борисова назвала главных наркоманов российского шоубиза

Телеведущая Дана Борисова поучаствовала в шоу политика Виталия Милонова, где назвала фамилии представителей отечественного шоу-бизнеса, которые употребляют запрещенные вещества. Выпуск "Милонов шоу" вышел на Youtube-канале депутата.
Себя Борисова назвала "экспертом в вопросе алкоголя и наркотиков" – по ее словам у нее была генетическая предпосылка, из-за которой она столкнулась с зависимости. В ответ Милонов устроил блиц, пробежавшись по самым популярных именам отечественного шоубиза.
Первым досталось интервьюеру Юрию Дудю. Борисова заявила, что он является "скоростным наркоманом" и основным признаком этого является "нереальная разговорчивость".
"Дудь, если ты хочешь сказать, что ты не наркоман, приходи сюда, и врач тебе пустит кровь. Возьмем с тебя анализы", – добавил Милонов.
Далее Борисова прошлась еще по нескольким персоналиям. В частности, Шнурова она назвала алкоголиком, а Навального – кокаиновым наркоманом. Кроме того, по ее мнению, тест на запрещенные вещества не прошли бы Настя Ивлеева и Элджей, а Ксению Собчак Дана назвала "алкоголиком в завязке".
Комментарии
Шнурова она назвала алкоголиком, а Навального – кокаиновым наркоманом
Ну Шнуров тогда среди них лучший. Лишь бы за руль бухим не садился
какая добрая
Зачем публиковать низкосортные провокации?
Откуда у нее такая осведомленность? Не иначе как она их видела в группах анонимных алкоголиков и наркоманов.
Когда речь идет об элите, там 90 % низкосортных провокаций. Теперь они ее должны обгадить. И так далее. Низкосортные провокации это их второе имя