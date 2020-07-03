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Дудь, Шнуров, Навальный. Дана Борисова назвала главных наркоманов российского шоубиза

, ИА "Амител"
Депутат Виталий Милонов уже призвал звезд "сходить в баночку"
Фото: eg.ru

Фото: eg.ru

Телеведущая Дана Борисова поучаствовала в шоу политика Виталия Милонова, где назвала фамилии представителей отечественного шоу-бизнеса, которые употребляют запрещенные вещества. Выпуск "Милонов шоу" вышел на Youtube-канале депутата.

Себя Борисова назвала "экспертом в вопросе алкоголя и наркотиков" – по ее словам у нее была генетическая предпосылка, из-за которой она столкнулась с зависимости. В ответ Милонов устроил блиц, пробежавшись по самым популярных именам отечественного шоубиза.

Первым досталось интервьюеру Юрию Дудю. Борисова заявила, что он является "скоростным наркоманом" и основным признаком этого является "нереальная разговорчивость".

"Дудь, если ты хочешь сказать, что ты не наркоман, приходи сюда, и врач тебе пустит кровь. Возьмем с тебя анализы", – добавил Милонов.

Далее Борисова прошлась еще по нескольким персоналиям. В частности, Шнурова она назвала алкоголиком, а Навального – кокаиновым наркоманом. Кроме того, по ее мнению, тест на запрещенные вещества не прошли бы Настя Ивлеева и Элджей, а Ксению Собчак Дана назвала "алкоголиком в завязке".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.07.2020 14:26
гость

Шнурова она назвала алкоголиком, а Навального – кокаиновым наркоманом

Ну Шнуров тогда среди них лучший. Лишь бы за руль бухим не садился

3.07.2020 14:26
гостья

какая добрая

3.07.2020 14:31
- гость -

Зачем публиковать низкосортные провокации?

3.07.2020 14:33
- гость -

Откуда у нее такая осведомленность? Не иначе как она их видела в группах анонимных алкоголиков и наркоманов.

3.07.2020 14:41
гость

Когда речь идет об элите, там 90 % низкосортных провокаций. Теперь они ее должны обгадить. И так далее. Низкосортные провокации это их второе имя

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