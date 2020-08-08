Такой день. Медведь на железной дороге и День физкультурника

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 8 августа. Без коронавируса.
Во дворе барнаульской многоэтажки появится новый скалодром. Рабочие уже приступили к монтажу.
Жители Алтайского края заметили медведя у железной дороги в Заринском районе. Мишка испугался поезда и убежал в высокую траву.
Сразу на двух общественных территориях Барнаула начались работы по благоустройству. Подготовительная деятельность идет в парке "Изумрудный" и в будущей зеленой зоне на пересечении улицы Сергея Ускова с Взлетной.
Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем физкультурника.
С 13 августа в Барнауле перекроют движение по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе пересечения с улицей Сергея Ускова.
В Алтайском крае без вести пропали двое пожилых людей. Они выехали на автомобиле Chevrolet Niva серебристого цвета из села Алтайского Алтайского района, но до конечного пункта не добрались.
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