Суббота, 8 Август, 21:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,64
€ 87,17
24°

882347 +5212
Обь
197см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Вопрос дня



Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 132

, ИА "Амител"
Коротко о главном за 8 августа
Фото: ohchr.org

Фото: ohchr.org

98 новых случаев заражения, пять летальных случаев и 17 место Алтайского края среди всех регионов России. О главном из темы "коронавирус на Алтае" за 8 августа — в подборке amic.ru.

1
Меньше ста в сутки

За прошедший день в Алтайском крае зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии выросло до 9907 человек.

По муниципалитетам новые случаи распределились так:  Барнаул – 48, Бийск – 8, Яровое – 7, Новоалтайск – 6, Первомайский район – 5, Рубцовск – 3, Славгород, Благовещенский, Новичихинский, Кулундинский районы – по 2, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Косихинский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Родинский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Целинный районы – по одному случаю.

Скончались еще пять пациентов с COVID. Общее количество летальных случаев достигло 244.

2
17 место по России

Алтайский край занял 17 место среди всех регионов страны по показателю суточного распространения коронавирусной инфекции, сообщили в федеральном оперштабе. 

За прошедшие сутки в России выявили 5212 новых случаев заболевания COVID-19, общее число зараженных достигло 882 347. 

Больше всех инфицированных зарегистрировали в Москве (691), Свердловской области (178) и Московской области (161).

3
У соседей

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировано 16 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных за время эпидемии достигло 1709. 

Диагноз подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; у четырех жителей Чемальского района, из них двое детей; у трех жителей города Горно-Алтайска и у одного жителя Майминского района.

Также в регионе зафиксирован еще один случай больного COVID. 

4
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать и посмотреть 7 августа:

  • Жители Алтайского края встретили медведя у железной дороги
  • В парке "Изумрудном" началась подготовка к благоустройству
  • В Каменском районе Алтайского края заменят 20 километров дорожного полотна
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
20:31
Скалодром построят во дворе барнаульской многоэтажки 0
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 132 0
19:12
Пограничные пункты на границе с Казахстаном модернизируют в Алтайском крае 0
18:50
Эксперт, который предсказал победу Трампа, дал прогноз по выборам в США 1
18:16
Жители Алтайского края встретили медведя у железнодорожной станции 3
17:53
Три человека пострадали в результате ДТП на Семинском перевале 0
17:12
В Хабаровске заявили о снижении числа участников протестных акций 15
16:47
В алтайском селе молодые люди украли спортинвентарь, чтобы тренироваться 1
16:24
Дегтярев опроверг желание вернуть полеты бизнес-классом для чиновников 7
15:52
В барнаульском парке "Изумрудный" началась подготовка к благоустройству 3
15:18
В России выявили свыше 5,2 тыс. зараженных коронавирусом 0
14:48
В Алтайском крае обновят 20 километров дорожного полотна районной дороги 3
14:18
Врач назвал единственный способ облегчить состояние больного коронавирусом 2
13:46
Власти Алтайского края поздравили жителей региона с Днем физкультурника 1
13:11
Еще 98 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 5
12:46
В Республике Алтай за сутки выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом 1
12:15
В Госдуме предложили сделать выплаты по 10 тысяч на детей постоянными 8
11:48
В Бийске пьяный мужчина напал на соседей с пистолетом из-за громкой музыки 5
11:11
Водонаева осудила Михаила Ефремова за отказ признавать вину в ДТП 10
10:41
В Барнауле до конца августа перекроют участок Павловского тракта 1
10:12
В Барнаульской многоэтажке обнаружили труп пенсионерки 5
09:42
В России предложили частично отменить транспортный налог 10
09:11
ВЦИОМ: уровень доверия к Владимиру Путину упал 21
08:40
"Почем чурчхела для народа". Репортаж из города Сочи с советами, как не переплатить 11
08:28
Самый крупный российский цветной алмаз добыли на "Эбеляхе" 3
08:05
Эксперт рассказал, как долго может храниться чай и можно ли пить его просроченным 2
07:33
Как загадать желание на падающую звезду 2
07:02
Коты, которые заслуживают "Оскар" 0
06:34
Двое пожилых людей без вести пропали в Алтайском крае 3
06:03
Никаких дождей. Прогноз погоды в Алтайском крае на 8 августа 0
23:55
Такой день. Прибежище сатанистов в Барнауле и баннеры ко Дню города 0
23:39
В России станет на один праздник больше 3
23:13
Самолет развалился на части при посадке в Индии. Есть погибшие 6
22:53
Стало известно, по какому принципу работает вакцина от COVID-19 4
22:28
В Республике Алтай частично сняли ограничения по коронавирусу 1
22:12
Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян в Минске 6
21:58
Дегтярев хочет вернуть полеты бизнес-классом для чиновников 14
21:39
Молодой житель Алтайского края тремя ножами изрезал собутыльника 0
21:14
Министр спорта Алтайского края разъяснил, где теперь можно тренироваться 0
20:54
Рестораны, поликлиники и фитнес-центры. Кому разрешили работать в Алтайском крае? 5
20:30
Алтайский край перешел ко второму этапу снятия ограничений 0
20:14
Тяжелым грузовикам запретят ездить по одной из улиц Барнаула 1
19:53
В Барнауле утвердили объекты спортивно-делового квартала 0
19:36
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 131 1
19:12
Ученые назвали алкоголь, который может облегчить течение коронавируса 0
18:53
Житель Алтайского края пойдет в суд за изнасилование 17-летней девушки 0
18:29
Более 60 детей отдыхали в нелегальном лагере на Алтае 3
18:08
В барнаульском поселке отремонтировали дорогу, где ямы достигали полметра 2
17:50
"С кем не бывает". Глава Барнаула отреагировал на курьезное видео с медицинской маской 32
17:43
Алтайский край снизил темпы прироста заболевших COVID-19 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.