Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 132

98 новых случаев заражения, пять летальных случаев и 17 место Алтайского края среди всех регионов России. О главном из темы "коронавирус на Алтае" за 8 августа — в подборке amic.ru.
За прошедший день в Алтайском крае зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии выросло до 9907 человек.
По муниципалитетам новые случаи распределились так: Барнаул – 48, Бийск – 8, Яровое – 7, Новоалтайск – 6, Первомайский район – 5, Рубцовск – 3, Славгород, Благовещенский, Новичихинский, Кулундинский районы – по 2, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Косихинский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Родинский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Целинный районы – по одному случаю.
Скончались еще пять пациентов с COVID. Общее количество летальных случаев достигло 244.
Алтайский край занял 17 место среди всех регионов страны по показателю суточного распространения коронавирусной инфекции, сообщили в федеральном оперштабе.
За прошедшие сутки в России выявили 5212 новых случаев заболевания COVID-19, общее число зараженных достигло 882 347.
Больше всех инфицированных зарегистрировали в Москве (691), Свердловской области (178) и Московской области (161).
За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировано 16 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных за время эпидемии достигло 1709.
Диагноз подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; у четырех жителей Чемальского района, из них двое детей; у трех жителей города Горно-Алтайска и у одного жителя Майминского района.
Также в регионе зафиксирован еще один случай больного COVID.
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