Мехатроника и робототехника. В филиале АлтГТУ учат строить интеллектуальные машины

В 2019 году в Алтайском крае открылось первое и единственное в регионе направление подготовки "Мехатроника и робототехника". Ему обучают в филиале АлтГТУ – Бийском технологическом институте. На факультете студенты узнают, как устроены роботы и чему их можно научить.
"Открыли направление по запросам работодателей. Нужны были специалисты, умеющие управлять современными адаптивными производственными линиями и в целом интеллектуальными автоматизированными системами производства готовой продукции", – рассказывает заведующий кафедрой методов и средств измерений и автоматизаций Александр Шалунов.
Специалисты в области механики и робототехники учат машины делать выводы и менять поведение, используя искусственный интеллект для принятия решений. Техника должна не просто действовать по заложенной в нее программе, но и уметь подстраиваться под происходящее.
"Я выбрал данное направление в связи с тем, что в колледже обучался по специальности "Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники" и хотел дальше пробовать себя в программировании микроконтроллеров, а также совершенствовать пайку печатных плат. Ощущения после года учебы в институте только положительные. В будущем хочу стать специалистом по обучению нейросетей либо заняться созданием роботов", – рассказывает студент второго курса направления подготовки "Мехатроника и робототехника" Денис Теплов.
Уже на первом курсе студенты начали знакомство с мехатроникой и робототехникой. На вводном предмете в специальность они узнали, как утроены некоторые роботы: сколько у них степеней свободы, какова их функциональная база.
Комментарии
и кто этому учит? откуда в полутехе взялись спецы? а значит старые пердуны которые в этом ничего не понимают, а значит не учат ничему
вот оно! рассадник и причина безработицы!!!