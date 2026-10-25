Им оказывают всю необходимую медпомощь

25 октября 2026, 11:20, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

В результате атаки беспилотников ВСУ на Омск 24 октября пострадали три человека, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем канале в Max.

"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий атаки на месте продолжают работать оперативные службы, добавил глава региона.

Украинские БПЛА 24 октября достигли северного промышленного узла в Советском округе Омска, где расположены значимые предприятия нефтепереработки, нефтехимии и энергетики. На данный момент власти не раскрыли информацию о том, какие конкретно объекты могли пострадать в результате атаки и имеются ли повреждения.

ВСУ также атаковали один из логистических центров Омска, его персонал эвакуировали.