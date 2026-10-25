Несколько человек пострадали после атаки ВСУ на Омск
Им оказывают всю необходимую медпомощь
25 октября 2026, 11:20, ИА Амител
В результате атаки беспилотников ВСУ на Омск 24 октября пострадали три человека, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем канале в Max.
"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий атаки на месте продолжают работать оперативные службы, добавил глава региона.
Украинские БПЛА 24 октября достигли северного промышленного узла в Советском округе Омска, где расположены значимые предприятия нефтепереработки, нефтехимии и энергетики. На данный момент власти не раскрыли информацию о том, какие конкретно объекты могли пострадать в результате атаки и имеются ли повреждения.
ВСУ также атаковали один из логистических центров Омска, его персонал эвакуировали.
12:56:41 25-10-2026
Точно не скучно
11:09:44 26-10-2026
Скажите, а огромный логистический склад Озона в Омске не пострадал? С ним всё хорошо?
18:49:56 26-10-2026
Гость (11:09:44 26-10-2026) Скажите, а огромный логистический склад Озона в Омске не пос... ну как же, пострадал
18:50:20 26-10-2026
а до Барнаула долететь может? тут 800 км всего от Омска