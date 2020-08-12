Правительство внесло изменения в инвестиционную программу Алтайского края

12 августа Виктор Томенко подписал постановление о внесении изменений в краевую инвестиционную программу. Выделены дополнительные средства из краевого бюджета на финансирование 55 проектов.
Увеличено до 217 количество пусковых объектов, на которых работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту планируется завершить до конца текущего года.
"Кроме того, в целях обеспечения задела для дальнейшего развития посредством строительства новых и реконструкции действующих объектов, в том числе с привлечением дополнительных средств из федерального бюджета, при корректировке КАИП и "Мероприятий по капитальному ремонту" предусмотрены средства краевого бюджета на разработку 46 комплектов проектной документации", — пишет пресс-служба регионального правительства.
На территории края продолжится строительство детских садов и школ, а также продолжится реализация других проектов общекраевого значения.
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