В Рубцовске отменили режим повышенной готовности из-за проблем с мусором

13 августа в Рубцовске отменили режим повышенной готовности, который был установлен в городе с 5 августа. Тогда причиной для принятия такого решения послужили проблемы с вывозом мусора.
Как отмечает портал "ВРубцовске", особый режим был установлен из-за нарушения санитарных норм, срыва графиков вывоза мусора с площадок у многоквартирных жилых домов и территорий в частном секторе.
"В связи с нормализацией обстановки с вывозом твердых коммунальных отходов режим повышенной готовности отменен. Соответствующее постановление подписал глава Рубцовска Дмитрий Фельдман", – отчитались 13 августа в городской администрации.
Комментарии