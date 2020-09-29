Барнаул встал в вечерних восьмибалльных пробках

Вечерние пробки сковали движение транспорта в Барнауле вечером 29 сентября. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", к 18:20 дорожная обстановка на дорогах краевой столицы оценивается на восемь баллов.

Проспекты Ленина, Строителей, Комсомольский и Красноармейский на существенной части своей протяженности имеют проблемы с движением. Крайне тяжелая ситуация наблюдается в пер. Ядринцева и на улицах Челюскинцев и Гоголя (между Ленина и Красноармейским).

Проблемы с движением также отмечаются на участках шоссе Ленточный бор (в районе пересечения с улицей Власихинской), Павловского тракта (перекрестки с Попова, Малахова и Трактовой) и Попова (на пересечениях с Власихинской и Павловским трактом).