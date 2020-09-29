Барнаул встал в вечерних восьмибалльных пробках

Вечерние пробки сковали движение транспорта в Барнауле вечером 29 сентября. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", к 18:20 дорожная обстановка на дорогах краевой столицы оценивается на восемь баллов.
Проспекты Ленина, Строителей, Комсомольский и Красноармейский на существенной части своей протяженности имеют проблемы с движением. Крайне тяжелая ситуация наблюдается в пер. Ядринцева и на улицах Челюскинцев и Гоголя (между Ленина и Красноармейским).
Проблемы с движением также отмечаются на участках шоссе Ленточный бор (в районе пересечения с улицей Власихинской), Павловского тракта (перекрестки с Попова, Малахова и Трактовой) и Попова (на пересечениях с Власихинской и Павловским трактом).
Комментарии
Ехал на трамвае, не было никаких пробок.
Не выходил из дома, небыло пробок)
Дождичка испугались... Плелись еле-еле...
Дождичка испугались... Плелись еле-еле...
а тут всегда... дождик, снег, скорпион в венере не позволяют многим автолюбителям тронуться со светофора на зеленый сразу, а не спустя секунд 5, заходить в поворот на скорости беременной черепахи, пытаться сразу с перекрестка попасть в третий ряд, перестроиться во второй ряд, чтоб не ехать за фурой и ехать со скоростью фуры...
На Строителей крайнюю правую полосу из центра открыли для движения?
Зз день успел во всех названных пробках побывать. Особенно понравилась пробка Попова на пересечениях с Власихинской - армагеддон
А ещё бабуся годня была. По Павлику? Вечером? В час пик? Через 6 полос идти? Да запросто!!! Интересно а мужчина, что так любезно ее там переводил понимал что создавал аварийную ситуацию. И что бабушка безнаказано будет там всегда ходить????
Все не могут пользоваться автомобилями. Не хватит места на дороге и во дворе. Надо ограничивать в использовании автомобилей. Это как в общаге в комнате на 4 человек завести двух собак.
Это как в общаге в комнате на 4 человек завести двух собак.
Пока это больше про ОТ. Только человек 15, а собак 34. И пока эта ситуация не изменится, ни о каком снижении количества автомобилей речи быть не может