Коттедж с турецкой баней и бассейном продают в Барнауле

Фото: "КупиПродай"

В Барнауле выставили на продажу необычный коттедж, который, по заявлению собственника, находится в самой высокой точке города. Соответствующее объявление опубликовано на площадке "КупиПродай".

Двухэтажный дом расположен на улице Приветной и, по словам собственника, находится в самой высокой точке города. Его площадь – 560 м². В коттедже есть все коммуникации – холодное и горячее водоснабжение, канализация и газовое отопление.

На первом этаже находится гостиная, кухня, два санузла и три помещения для проживания или ведения бизнеса, в которых есть хаммам с пенной комнатой и душем Шарко, флоатинг и массажная комната. Кроме того, есть в доме и большая зона отдыха – с баней, бассейном, камином и летней террасой.

На втором этаже расположены три спальни, кухня-студия со столовой и игровая комната. На цокольном этаже есть кладовая, котельная, детское джакузи, дорожка Кнейпа и санузел.

Коттедж окружает вся необходимая для жизни семьи инфраструктура и, как подчеркивает автор лота, он идеально подойдет для любителей здорового образа жизни либо ведения бизнеса.

Оценили такой дом в 9,3 миллиона рублей.