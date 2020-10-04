Барнаульцы пожаловались на разбитую улицу в центре города

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о разбитой улице в самом центре города. Грязь и ямы доставляют людям множество неудобств.

"Хотелось бы затронуть вопрос о переулке Революционном. Он находится в центре города Барнаула, проходит от Ползунова до Молодежной. Но за все время, а это 12 лет, сколько я здесь живу, ее ни разу не делали и даже не отсыпали гравием. А это, на минутку, центр города", – написала одна из пользовательниц.

По словам женщины, все улицы вокруг уже давно заасфальтировали, но переулок Революционный до сих пор остается без ремонта. Она просит привлечь внимание к проблеме жителей улицы.