Барнаульцы пожаловались на разбитую улицу в центре города

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о разбитой улице в самом центре города. Грязь и ямы доставляют людям множество неудобств.
"Хотелось бы затронуть вопрос о переулке Революционном. Он находится в центре города Барнаула, проходит от Ползунова до Молодежной. Но за все время, а это 12 лет, сколько я здесь живу, ее ни разу не делали и даже не отсыпали гравием. А это, на минутку, центр города", – написала одна из пользовательниц.
По словам женщины, все улицы вокруг уже давно заасфальтировали, но переулок Революционный до сих пор остается без ремонта. Она просит привлечь внимание к проблеме жителей улицы.
Комментарии
Господи, да о чём вы говорите, о каком то переулке в центре города. У единственного Макдональдсасоса огромнаЯма уде не первый месяц, и ничего.