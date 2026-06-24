"Росводоканал Барнаул" внедрит бережливые технологии
Предприятие присоединилось к федеральному проекту "Производительность труда"
24 июня 2026, 13:00, ИА Амител
"Росводоканал Барнаул" стал участником федерального проекта "Производительность труда", который входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". В июне предприятие заключило соглашение с Региональным центром компетенций Алтайского края.
Теперь специалисты центра помогут барнаульскому водоканалу найти резервы для роста эффективности, пересмотреть рабочие процессы и внедрить инструменты бережливого производства.
Какие задачи стоят перед предприятием?
Сотрудников "Росводоканал Барнаул" обучат современным методикам бережливого производства. Также помогут закрепить уже работающие эффективные процессы в единых стандартах.
Компания уже применяет современные решения в водоснабжении и водоотведении, отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго и уточнил, что участие в проекте поможет внедрить новые управленческие решения.
«Благодаря федеральному проекту мы рассчитываем внедрить на предприятии передовые методики управления и оптимизации. Это позволит не только повысить эффективность каждого сотрудника, но и существенно улучшить качество предоставляемых услуг населению», — сказал Андрей Полюго.
С чего начнут работу?
Первым этапом станет анализ производственных процессов. Эксперты Регионального центра компетенций изучат, где предприятие может сократить лишние действия и быстрее решать рабочие задачи.
Пилотной площадкой станет автотранспортный цех.
«Первоочередная задача — найти точки роста, которые помогут повысить эффективность работы предприятия», — пояснил главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.
И уточнил, что после пилотного этапа предприятие распространит успешные решения на другие направления работы.
13:04:03 24-06-2026
Честно скажу,статью читать не стал. Но из заголовка понял,что тарифы будут расти ускоренными темпами.
13:50:12 24-06-2026
Эксперты Регионального центра компетенций изучат, где предприятие может сократить лишние действия и быстрее решать рабочие задачи.
Вы только не надейтесь, что ещё сократив рабочих, у остальных оставшихся появится по лишней паре рук. Себя сначала сократите, потом экспертов переведите в водоканал , пусть слесарями попробуют хотя бы недельку. А то ума хватает только новые конторы открывать типа " Регионального центра компетенций ". А где этих компетенций набрали? На заводах или это дети госдармоедов?
15:01:13 24-06-2026
Проходили мы эту программу - "Бережное производство". Денег угрохали на предприятии, графики, плакаты, постоянные совещания, а толку ноль. Только в проектах всё хорошо, а в реалии - как работали, так и работали, только народ нервный стал, отчетности больше и работы бессмысленной больше.
16:06:18 24-06-2026
Типа не надо чистить канализацию. Вода поднимется. Да и по верху сама уйдет. Или давлением продавит. Если взять каналопромывочные машины. Там бережливая технология только ода. Что бы не тратить салярку и не лить воду. Можно загнать в колодец работягу. Пусть ведром черпает и лопатой выгребает.
18:57:19 24-06-2026
есть только одно эффективное средство - начинать уже платить работникам адекватную зарплату, остановить текучку кадров, дорожить профессионалами. А вот контору управляющую надо бы сократить. А может и руководство пора сменить, раз толку от них нет.
08:28:25 25-06-2026
Всю весну заливали территорию водонапорных башень, водой, дошло до болотного запаха и топи на большой территории, судя по шуму, емкости были пусты, вода в кранах не текла а капала. На обращения, присылали аварийку для чистки колодцев, но там все в порядке, рабочии ругаются, зачем бесполезные поездки. Обращался через городских дежурных, так как аварийные телефоны водоканала работают в режиме с утра до 17.00. И не кому дела нет.