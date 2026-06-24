"Росводоканал Барнаул" внедрит бережливые технологии

Предприятие присоединилось к федеральному проекту "Производительность труда"

24 июня 2026, 13:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул" / Лилия Болатаева

"Росводоканал Барнаул" стал участником федерального проекта "Производительность труда", который входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". В июне предприятие заключило соглашение с Региональным центром компетенций Алтайского края.

Теперь специалисты центра помогут барнаульскому водоканалу найти резервы для роста эффективности, пересмотреть рабочие процессы и внедрить инструменты бережливого производства.

Какие задачи стоят перед предприятием?

Сотрудников "Росводоканал Барнаул" обучат современным методикам бережливого производства. Также помогут закрепить уже работающие эффективные процессы в единых стандартах.

Компания уже применяет современные решения в водоснабжении и водоотведении, отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго и уточнил, что участие в проекте поможет внедрить новые управленческие решения.

«Благодаря федеральному проекту мы рассчитываем внедрить на предприятии передовые методики управления и оптимизации. Это позволит не только повысить эффективность каждого сотрудника, но и существенно улучшить качество предоставляемых услуг населению», — сказал Андрей Полюго.

С чего начнут работу?

Первым этапом станет анализ производственных процессов. Эксперты Регионального центра компетенций изучат, где предприятие может сократить лишние действия и быстрее решать рабочие задачи.

Пилотной площадкой станет автотранспортный цех.

«Первоочередная задача — найти точки роста, которые помогут повысить эффективность работы предприятия», — пояснил главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.

И уточнил, что после пилотного этапа предприятие распространит успешные решения на другие направления работы.