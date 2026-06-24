НОВОСТИНедвижимость

Особняк Стивена Сигала на Рублевке подешевел на 50 млн рублей из-за слабого спроса

Несмотря на внушительный набор опций, спрос остается низким

24 июня 2026, 14:37, ИА Амител

Дом Стивена Сигала / Фото: Телеграм-канал Shot
Дом Стивена Сигала / Фото: Телеграм-канал Shot

Стивен Сигал снизил цену на свой особняк в Подмосковье на 50 миллионов рублей. Актер готов пойти на уступки и уменьшить стоимость еще на столько же, поскольку продажа недвижимости идет с трудом, пишет Shot.

«74-летний Сигал уменьшил цену своего роскошного дома с участком с 700 миллионов до 650 миллионов рублей. Это произошло после более чем полугода безуспешных попыток продать недвижимость. Представитель актера подтвердил, что при дальнейших переговорах можно добиться скидки в дополнительные 50 миллионов. Что же предлагается новому владельцу за эти деньги?» — пишет издание.

На участке площадью 15 соток в элитном коттеджном поселке "Конус" в селе Усово Одинцовского городского округа на Рублевке, в десяти километрах от МКАД, размещено два дома — основной и гостевой. Двухэтажный особняк площадью 500 квадратных метров выполнен в стиле американской классики и включает семь санузлов, четыре спальни, кинотеатр, кладовую для багажа и винную комнату. Гостевой дом оборудован баней и сауной. Рядом с участком расположены охраняемые пляжи.

Когда Стивен Сигал впервые выставил особняк на продажу, он кратко объяснил это так: "Время пришло". Затем его начали спрашивать, не планирует ли он уехать из России после семи лет проживания в Подмосковье. Актер ответил, что просто хочет улучшить свои жилищные условия.

У Стивена Сигала есть три гражданства: американское, российское и сербское. Паспорт Российской Федерации он получил в 2016 году, а в 2018-м стал специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям с США на общественных началах. С 2019 года он постоянно проживает в Подмосковье.

Стивен Сигал / Фото: кадр из фильма

Стивен Сигал раскрыл, почему на самом деле продает роскошный особняк под Москвой

Голливудский актер выставил недвижимость на продажу в январе 2026 года с ценником 700 млн рублей
НОВОСТИОбщество

Россия Шоу-бизнес недвижимость
       

Комментарии 11

Avatar Picture
Трагати

15:02:13 24-06-2026

ушлые.
ждут, когда совсем за дарама отдавать будет.
ну или что-то с тех условиями или землей напутано.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:08 24-06-2026

Почему вышедшие в тираж актеры так тянутся в рф давно известно- не хотят платить налоги справедливые в родной стране.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:16 24-06-2026

Дом в 500 квадратов на участке в 15 соток. Плюс гостевой дом. Так там на участке теперь не развернуться.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:56 24-06-2026

Гость (15:32:16 24-06-2026) Дом в 500 квадратов на участке в 15 соток. Плюс гостевой до... Согласен, для картохи и помидоров совсем нет места. Неликвид полный. Шесть лямов - потолок для этого убогого дачного домишки.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:42 24-06-2026

4 спальни и Семь санузлов. Это каким засранцем надо быть чтобы туалетов больше, чем спален настроить

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:03 24-06-2026

Кейси Райбек решил свалить с нашего авианосца вместе с деньгами?
Ну уж нет, только с голым задом, как та танцовщица из торта.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:28:33 24-06-2026

на каком сайте объявление глянуть то? авито или где?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:45 24-06-2026

А не.. нашла фото.. мне не понравилось.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:36:22 24-06-2026

Гость (15:41:56 24-06-2026) Согласен, для картохи и помидоров совсем нет места. Неликвид... Да при чем тут картоха? В своём дворе простор должен быть. А тут выйдешь из дома и сразу в гостевой дом носом уткнешься. У меня на 12 сотках дом 100 квадратов, гараж, баня, не большая мангальная зона. И тесновато. А тут на 15 сотках настроили домов. 8

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

21:59:34 24-06-2026

Даром скоро заберут. Новые люди.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:20 25-06-2026

В предыдущей новости была оценка, что стоит не более 300кк, ну по чесноку пусть нолик отрежет, 60кк самое то для этой халупы.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров