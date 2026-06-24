Особняк Стивена Сигала на Рублевке подешевел на 50 млн рублей из-за слабого спроса
Несмотря на внушительный набор опций, спрос остается низким
24 июня 2026, 14:37, ИА Амител
Стивен Сигал снизил цену на свой особняк в Подмосковье на 50 миллионов рублей. Актер готов пойти на уступки и уменьшить стоимость еще на столько же, поскольку продажа недвижимости идет с трудом, пишет Shot.
«74-летний Сигал уменьшил цену своего роскошного дома с участком с 700 миллионов до 650 миллионов рублей. Это произошло после более чем полугода безуспешных попыток продать недвижимость. Представитель актера подтвердил, что при дальнейших переговорах можно добиться скидки в дополнительные 50 миллионов. Что же предлагается новому владельцу за эти деньги?» — пишет издание.
На участке площадью 15 соток в элитном коттеджном поселке "Конус" в селе Усово Одинцовского городского округа на Рублевке, в десяти километрах от МКАД, размещено два дома — основной и гостевой. Двухэтажный особняк площадью 500 квадратных метров выполнен в стиле американской классики и включает семь санузлов, четыре спальни, кинотеатр, кладовую для багажа и винную комнату. Гостевой дом оборудован баней и сауной. Рядом с участком расположены охраняемые пляжи.
Когда Стивен Сигал впервые выставил особняк на продажу, он кратко объяснил это так: "Время пришло". Затем его начали спрашивать, не планирует ли он уехать из России после семи лет проживания в Подмосковье. Актер ответил, что просто хочет улучшить свои жилищные условия.
У Стивена Сигала есть три гражданства: американское, российское и сербское. Паспорт Российской Федерации он получил в 2016 году, а в 2018-м стал специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям с США на общественных началах. С 2019 года он постоянно проживает в Подмосковье.
15:02:13 24-06-2026
ушлые.
ждут, когда совсем за дарама отдавать будет.
ну или что-то с тех условиями или землей напутано.
15:10:08 24-06-2026
Почему вышедшие в тираж актеры так тянутся в рф давно известно- не хотят платить налоги справедливые в родной стране.
15:32:16 24-06-2026
Дом в 500 квадратов на участке в 15 соток. Плюс гостевой дом. Так там на участке теперь не развернуться.
15:41:56 24-06-2026
Гость (15:32:16 24-06-2026) Дом в 500 квадратов на участке в 15 соток. Плюс гостевой до... Согласен, для картохи и помидоров совсем нет места. Неликвид полный. Шесть лямов - потолок для этого убогого дачного домишки.
15:34:42 24-06-2026
4 спальни и Семь санузлов. Это каким засранцем надо быть чтобы туалетов больше, чем спален настроить
15:39:03 24-06-2026
Кейси Райбек решил свалить с нашего авианосца вместе с деньгами?
Ну уж нет, только с голым задом, как та танцовщица из торта.
16:28:33 24-06-2026
на каком сайте объявление глянуть то? авито или где?
16:30:45 24-06-2026
А не.. нашла фото.. мне не понравилось.
17:36:22 24-06-2026
Гость (15:41:56 24-06-2026) Согласен, для картохи и помидоров совсем нет места. Неликвид... Да при чем тут картоха? В своём дворе простор должен быть. А тут выйдешь из дома и сразу в гостевой дом носом уткнешься. У меня на 12 сотках дом 100 квадратов, гараж, баня, не большая мангальная зона. И тесновато. А тут на 15 сотках настроили домов. 8
21:59:34 24-06-2026
Даром скоро заберут. Новые люди.
08:27:20 25-06-2026
В предыдущей новости была оценка, что стоит не более 300кк, ну по чесноку пусть нолик отрежет, 60кк самое то для этой халупы.