Несмотря на внушительный набор опций, спрос остается низким

24 июня 2026, 14:37, ИА Амител

Дом Стивена Сигала / Фото: Телеграм-канал Shot

Стивен Сигал снизил цену на свой особняк в Подмосковье на 50 миллионов рублей. Актер готов пойти на уступки и уменьшить стоимость еще на столько же, поскольку продажа недвижимости идет с трудом, пишет Shot.

«74-летний Сигал уменьшил цену своего роскошного дома с участком с 700 миллионов до 650 миллионов рублей. Это произошло после более чем полугода безуспешных попыток продать недвижимость. Представитель актера подтвердил, что при дальнейших переговорах можно добиться скидки в дополнительные 50 миллионов. Что же предлагается новому владельцу за эти деньги?» — пишет издание.

На участке площадью 15 соток в элитном коттеджном поселке "Конус" в селе Усово Одинцовского городского округа на Рублевке, в десяти километрах от МКАД, размещено два дома — основной и гостевой. Двухэтажный особняк площадью 500 квадратных метров выполнен в стиле американской классики и включает семь санузлов, четыре спальни, кинотеатр, кладовую для багажа и винную комнату. Гостевой дом оборудован баней и сауной. Рядом с участком расположены охраняемые пляжи.

Когда Стивен Сигал впервые выставил особняк на продажу, он кратко объяснил это так: "Время пришло". Затем его начали спрашивать, не планирует ли он уехать из России после семи лет проживания в Подмосковье. Актер ответил, что просто хочет улучшить свои жилищные условия.

У Стивена Сигала есть три гражданства: американское, российское и сербское. Паспорт Российской Федерации он получил в 2016 году, а в 2018-м стал специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям с США на общественных началах. С 2019 года он постоянно проживает в Подмосковье.