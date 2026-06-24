Пять человек заживо сгорели в ДТП с тремя авто
Еще пятеро попали в больницу
24 июня 2026, 14:22, ИА Амител
Пять человек сгорели заживо в жутком ДТП в Казахстане. Об этом сообщает "Регнум" со ссылкой на казахстанское СМИ Оrda.kz.
В Целиноградском районе между селами Оразак и Отемис 21 июня столкнулись три автомобиля: Kia, Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser. Это произошло на трассе Астана — Коргалжын, стало известно из соцсетей.
«Kia вылетела, еще одна машина сгорела, а одна горит», — прокомментировал случившееся очевидец и автор публикации.
В результате ДТП две машины Toyota загорелись. Пять человек погибли, еще пять — пострадали. Людей с травмами госпитализировали.
На месте трагедии работали полицейские, пожарные и медики. Правоохранители возбудили уголовное дело, сейчас они ведут следствие и устанавливают все обстоятельства аварии.
14:48:30 24-06-2026
пусть души упокоятся, а живым - выздоровления.
лечить сдвг с детства, во взрослой возрасте - это опасная девиация. и каким-то образом, медикаментозно подавлять тестостерон, чтобы не было никакого желаия, на дороге что-то оказывать.
15:17:49 24-06-2026
Судя по дорогим машинам - каждый считал что преимущество в движении на его стороне. Так с огоньком в Ад и отчалили.
15:56:32 24-06-2026
Соболезную родным погибших. Выздоровления пострадавшим
16:12:38 24-06-2026
Гость (15:56:32 24-06-2026) Соболезную родным погибших. Выздоровления пострадавшим ... Запчастей - машинам. Щётки - асфальту. Сухих рукавов - пожарникам.
20:48:14 24-06-2026
Казахи ....
22:05:51 24-06-2026
Дороги там ужасные. С советских времен не ремонтируют.