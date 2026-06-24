Пять человек заживо сгорели в ДТП с тремя авто

Еще пятеро попали в больницу

24 июня 2026, 14:22, ИА Амител

Смертельное ДТП в Казахстане / Фото: соцсети

Пять человек сгорели заживо в жутком ДТП в Казахстане. Об этом сообщает "Регнум" со ссылкой на казахстанское СМИ Оrda.kz.

В Целиноградском районе между селами Оразак и Отемис 21 июня столкнулись три автомобиля: Kia, Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser. Это произошло на трассе Астана — Коргалжын, стало известно из соцсетей.

«Kia вылетела, еще одна машина сгорела, а одна горит», — прокомментировал случившееся очевидец и автор публикации.

В результате ДТП две машины Toyota загорелись. Пять человек погибли, еще пять — пострадали. Людей с травмами госпитализировали.

На месте трагедии работали полицейские, пожарные и медики. Правоохранители возбудили уголовное дело, сейчас они ведут следствие и устанавливают все обстоятельства аварии.