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Пять человек заживо сгорели в ДТП с тремя авто

Еще пятеро попали в больницу

24 июня 2026, 14:22, ИА Амител

Смертельное ДТП в Казахстане / Фото: соцсети
Смертельное ДТП в Казахстане / Фото: соцсети

Пять человек сгорели заживо в жутком ДТП в Казахстане. Об этом сообщает "Регнум" со ссылкой на казахстанское СМИ Оrda.kz

В Целиноградском районе между селами Оразак и Отемис 21 июня столкнулись три автомобиля: Kia, Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser. Это произошло на трассе Астана — Коргалжын, стало известно из соцсетей.

«Kia вылетела, еще одна машина сгорела, а одна горит», — прокомментировал случившееся очевидец и автор публикации.

В результате ДТП две машины Toyota загорелись. Пять человек погибли, еще пять — пострадали. Людей с травмами госпитализировали.

На месте трагедии работали полицейские, пожарные и медики. Правоохранители возбудили уголовное дело, сейчас они ведут следствие и устанавливают все обстоятельства аварии. 

ДТП Казахстан
       

Комментарии 6

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Трагати

14:48:30 24-06-2026

пусть души упокоятся, а живым - выздоровления.
лечить сдвг с детства, во взрослой возрасте - это опасная девиация. и каким-то образом, медикаментозно подавлять тестостерон, чтобы не было никакого желаия, на дороге что-то оказывать.

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Гость

15:17:49 24-06-2026

Судя по дорогим машинам - каждый считал что преимущество в движении на его стороне. Так с огоньком в Ад и отчалили.

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Гость

15:56:32 24-06-2026

Соболезную родным погибших. Выздоровления пострадавшим

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Гость

16:12:38 24-06-2026

Гость (15:56:32 24-06-2026) Соболезную родным погибших. Выздоровления пострадавшим ... Запчастей - машинам. Щётки - асфальту. Сухих рукавов - пожарникам.

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Гость

20:48:14 24-06-2026

Казахи ....

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Гость

22:05:51 24-06-2026

Дороги там ужасные. С советских времен не ремонтируют.

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