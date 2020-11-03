Виктор Томенко проверит работу бийских больниц

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко находится в рабочей поездке в Бийске. Там глава региона собирается посетить ряд медицинских учреждений, чтобы оценить организацию их деятельности в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщает пресс-служба правительства, рабочая поездка в наукоград началась с совещания с руководством городской администрации и думы.
Как ранее писал amic.ru, замминистра здравоохранения региона Наталья Белецкая заявила, что в городах Алтайского края готовятся к развертыванию дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией. В частности, одно из ковидных учреждений появится в Бийске.
Комментарии
Ждём шоу где всё прекрасно и великолепно.
С нетерпением ждём рапортов, как всё хорошо, замечательно. Врачи и больные довольны, цветы, улыбки подбрасывание чепчиков в воздух.
И опять главный создатель масочных указов сидит без маски. Когда его уже оштрафуют?
Нужно не бессмысленные поездки проводить, а выбивать из Путина деньги на лекарства и борьбу с ковидом! Карлина заставить работать на край, а не высиживать в СФ!
Вот интересно как тема про тех кто хочет ездить в трамваях без масок, то вылезает куча комментариев типа:
"Повязать этих не очень умных людей и сделать на площади массовую порку- по 50 ударов розгами по голой заднице оштрафовать по полной программе и показать это видео на всех каналах."
А как губернатор без маски сидит, так тишина. Это здешний цензор сильно хорошо работает или тролли своего хозяина не кусают?
3.11.2020 14:43
- гость -
Карлина заставить работать на край
Ржу, сенатор всегда и везде работал только на себя))0
В Барнауле уже проверил - все прекрасно. Ждем отчета от губернатора, что и в Бийске все также прекрасно как в Барнауле.
А как губернатор без маски сидит, так тишина.
А он не заразится, т.к. переболел. И не заразит никого - т.к. у него мазок отрицательный.
А где в его указе написано, что те кто переболел маску могут не надевать? Можно ли зайти без маски в магазин или трамвай если переболел?