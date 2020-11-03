Виктор Томенко проверит работу бийских больниц

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко находится в рабочей поездке в Бийске. Там глава региона собирается посетить ряд медицинских учреждений, чтобы оценить организацию их деятельности в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба правительства, рабочая поездка в наукоград началась с совещания с руководством городской администрации и думы.

Как ранее писал amic.ru, замминистра здравоохранения региона Наталья Белецкая заявила, что в городах Алтайского края готовятся к развертыванию дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией. В частности, одно из ковидных учреждений появится в Бийске.