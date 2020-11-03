Такой день. Гибель водителя в сгоревшем авто и верблюд в грузовике

Amic.ru – о главным событиях в Алтайском крае за 3 ноября. Без коронавируса.

В селе Залесово ранним утром автомобиль врезался в стену здания и загорелся. 30-летний водитель погиб на месте происшествия до приезда скорой. Позднее стало известно, что на такой поступок мужчина мог пойти из-за измены своей возлюбленной.

Между тем, ГИБДД Барнаула разыскивает двух водителей, которые совершили ДТП и скрылись с места происшествия. Один из них сбил 36-летнего мужчину 2 ноября, а другой врезался в припаркованный автомобиль 29 октября.

В Бийске по улицам провезли верблюда в грузовике. Чтобы животное не выпрыгнуло из кузова, его привязали веревками. По словам очевидцев, "узник" всю дорогу не мог пошевелиться и жалобно мычал.

За три квартала 2020 года в строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих объектов Алтайского края инвестировали более 1,1 миллиарда рублей. Различного рода работы провели на 106 региональных предприятиях.

Минтранс региона завершает приемку 19 новых железнодорожных вагонов. В них установлены точки доступа Wi-Fi, телевизоры, кондиционеры, 60 комфортных сидений, обеззараживатели воздуха, откидные столики, вакуумные туалеты, электронные панели с датой, временем и температурой.

В Заринском районе бывшую начальницу отделения "Почты России" подозревают в краже более 800 тысяч рублей из кассы. По версии следствия, с сентября 2019 года по март 2020 года руководитель вносила в отчеты недостоверные сведения о выдаче средств клиентам почтамта, систематически изымая деньги.